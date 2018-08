Un nou jurat la emisiunea ”Te cunosc de undeva”. Vezi cine părăsește show-ul

Antena 1 a luat decizia ca, din toamnă, să producă din nou emisiunea "Te cunosc de undeva", care în primăvară a luat o pauză. The post Un nou jurat la emisiunea ”Te cunosc de undeva”. Vezi cine părăsește show-ul appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]