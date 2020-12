Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, președintele ales al Statelor Unite și Kamala Harris, cea care va ocupa funcția de vicepreședinte odata cu preluarea mandatului, au fost desemnați de revista Time „personalitatea anului” in 2020. „Biden-Harris reprezinta ceva istoric”, a postat Time pe Twitter. Joe Biden and Kamala Harris…

- În cadrul primului zbor de rutina dintr-o serie lunga, dupa cum spera Administratia Nationala americana pentru Aeronautica si Spatiu (NASA), SpaceX va lansa duminica noapte, din Statele Unite, patru astronauti catre Statia Spatiala Internationala (ISS), o misiune ce marcheaza pierderea monopolului…

- Vicepresedintele ales al SUA, Kamala Harris, a postat sambata pe Twitter un video cu momentul in care l-a sunat pe presedintele ales Joe Biden, dupa ce principalele mass media il anuntau pe acesta drept castigator al scrutinului prezidential din 3 noiembrie, transmite EFE. We did it, @JoeBiden. pic.twitter.com/oCgeylsjB4—…

- Premierul sloven Janez Jansa l-a felicitat pe Donald Trump pentru ceea ce prim-ministrul Sloveniei a descris pe Twitter ca fiind o victorie clara a candidatului republican în scrutinul prezidențial din Statele Unite, transmite Reuters.„Este destul de clar ca poporul american i-a…

- "Este destul de clar ca poporul american i-a ales pe @realDonaldTrump @Mike_Pence pentru #inca4ani", a scris miercuri pe Twitter premierul Sloveniei, tara unde s-a nascut Melania Trump, Prima Doamna a Statelor Unite. "Cu cat mai multe intarzieri si negare a faptelor de catre #MSM (Main Stream…

- Prim-ministrul sloven Janez Jansa este primul sef de guvern din Uniunea Europeana care l-a felicitat pe Donald Trump pentru victoria clamata de acesta la alegerile prezidentiale din SUA, transmit APA si Reuters. 'Este destul de clar ca poporul american i-a ales pe @realDonaldTrump @Mike_Pence pentru…

- Casa Alba a devenit in ultima saptamana un focar de infecție cu coronavirus. Peste 12 persoane din administrație au fost confirmate cu noul coronavirus. Consilierul pe probleme politice al Casei Albe, Stephen Miller, 35 de ani, este cel mai recent oficial din preajma președintelui SUA Donald Trump depistat…

- Vicepresedintele american Mike Pence si sotia sa, Karen, au fost vineri testati negativ pentru COVID-19, a anuntat secretarul de presa Devin O'Malley, relateaza agentia DPA. ''Asa cum este rutina de mai multe luni, vicepresedintele Pence este testat pentru COVID-19 in fiecare…