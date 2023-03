Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a avut un inceput de an 2023 foarte bun. In luna ianuarie, constructorul de la Mioveni s-a clasat pe locul 3 in topul inmatricularilor din UE, fiind intrecut doar de Volkswagen și Toyota. Tot in ianuarie, Sandero a fost cel mai vandut automobil din Europa. Potrivit datelor Data Force, 19.346 de…

- FCU Craiova s-a impus cu 2-1 in partida susținuta luni seara, in Banie, in fața echipei FC Voluntari. Disputa aceasta a tras cortina peste etapa 26 din Superliga. Ilfovenii au fost cei care au deschis scorul prin Damașcan, dupa un assist al lui Lopes (’24). Echipa antrenata de Nicolo Napoli a intors…

- Florin Raducioiu, fostul internațional roman, l-a avertizat pe Dan Peterescu, dupa declarațiile antrenorului lui CFR de la finalul meciului cu Lazio și inainte de duelul cu FC Argeș. CFR Cluj - FC Argeș se joaca azi, de la ora 17:00. Meciul este liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange…

- Universitatea Craiova s-a impus clar sambata seara, scor 2-0, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fata formatiei AFC Hermannstadt. Partida a contat pentru etapa 23 din Superliga. A fost jocul in care Andrei Ivan a tras echipa dupa el, demonstrand ca merita sa poarte banderola pe brat.De mentionat ca a…

- Augustin Chirița, 47 de ani, fost jucator la Universitatea Craiova sau FC Argeș, i-a dezvaluit lui Costin Ștucan, la GSP Live, un episod de-a dreptul tulburator petrecut in perioada in care evolua in Ucraina. O banala saritura la cap s-a transformat intr-o spaima teribila pentru fostul mijlocaș. ...

- SEdC Mioveni colecteaza gratuit brazii de Craciun! Cetațenii care locuiesc la blocuri sunt rugați sa depoziteze brazii langa platformele de colectare a deșeurilor, intr-un singur loc, pentru a fi ridicați de catre angajații noștri. Acțiunea va continua pe parcursul lunii ianuarie, pana ce toți brazii…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din Mioveni, dat disparut in 19 decembrie, a fost descoperit, miercuri, decedat, in albia Raului Doamnei. Polițiștii din cadrul IPJ Argeș au deschis un dosar penal.

- FC Argeș și CS Mioveni au incheiat la egalitate, scor 2-2, duelul din etapa a 21-a din Superliga, de pe Stadionul „Nicolae Dobrin”. Oaspeții au marcat golul egalarii in minutele de prelungire. Citește și: Doi politisti s-au luat la bataie pe scarile sediului politiei FC Argeș a inceput in forța meciul…