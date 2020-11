DENT ESTET Sibiu, reușită importantă într-un singur an de zile Grupul DENT ESTET inregistreaza in Sibiu, in anul 2019, incasari de 4.151.000 lei. Aceasta noua performanța financiara il claseaza pe locul 1 in piața stomatologica privata locala, la doar un an de la inaugurare. Rezultatele financiare deosebite sunt generate și de creșterea lunara constanta a numarului de pacienți noi, deopotriva adulți și copii, din Sibiu și din județele limitrofe, precum Brașov, Alba, Hunedoara, Mureș și chiar Cluj. Astfel, in anul 2019 au beneficiat de tratamente dentare in Sibiu peste 3200 de pacienți noi, intr-un total de 14.000 de vizite. IMAGINEA ZILEI. A inceput gradinița… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

