Investiții de zeci de milioane de euro in infrastructura medicala și formarea de medici stomatologi care s-au tradus in evaluarea și tratarea a peste 150 000 de pacienți la cele mai inalte standarde In cei 7 ani de parteneriat cu MedLife, DENT ESTET a reușita aproape sa iși tripleze numarul de unitați medicale, evoluand de la 7 unitați in București și Timișoara la 18 clinici in 9 orașe mari din țara Extinderea rețelei DENT ESTET la nivel național a insemnat investiții de peste 12 milioane de euro in infrastructura medicala și in pregatirea și formarea medicilor stomatologi Totodata, aceasta consolidare…