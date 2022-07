DENT ESTET își confirmă poziția de lider pe piața de stomatologie din Sibiu și în anul 2021 La doar 3 ani de la inaugurare, clinicile DENT ESTET și DENT ESTET 4 KIDS din Sibiu reconfirma poziția de lider de piața in 2021, la nivelul județului Sibiu, inregistrand o cifra totala de afaceri de aproximativ 9 milioane de lei, in creștere cu 57% fața de 2020. La nivel de regiune exista peste peste 140 de cabinete dentare și clinici care, impreuna, au cumulat o cifra de afaceri de pana la 50 de milioane lei in anul precedent. ’’Evoluția DENT ESTET și DENT ESTET 4 KIDS Sibiu, primele clinici stomatologice adresate adulților și copiilor, complet integrate, din regiunea centrala a Romaniei, ne… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

