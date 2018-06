Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un si-au dat mana marti, intr-un summit istoric, in Singapore. Trump si Kim au participat la o intalnire fata in fata timp de aproximativ 40 de minute, doar in prezenta interpretilor, iar la finalul acesteia presedintele american a…

- Intalnirea dintre presedintelui Statelor Unite, Donald Trump,si liderul nord-coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore, in 12 iunie, la ora 09.00, a anuntat Casa Alba. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului de la Phenian raman insa in vigoare. "Politica noastra nu s-a…

- Casa Alba a anuntat luni ca intalnirea presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu liderul nord coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore pe 12 iunie, la ora locala 09.00 n. red. 01.00 GMT, 04.00 ora Romaniei , informeaza Reuters citat de Agerpres.ro. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pe 12 iunie, la Singapore, este inca posibila, informeaza DPA, citata de Agerpres. Discutiile despre summit “se misca foarte frumos”, “inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pe 12 iunie, la Singapore, este inca posibila, informeaza DPA. Discutiile despre summit "se misca foarte frumos", "inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu s-a schimbat", a afirmat…

- Donald Trump a anunțat ca summitul cu Kim Jong-un nu va mai avea loc. Casa Alba a emis un comunicat in care anunța ca președintele americna a anulat intalnirea cu liderul de la Phenian, programata pentru 12 iunie la Singapore. P reședintele american Donald Trump și Kim Jong-un trebuiau sa se intalneasca…

- Summitul istoric dintre Coreea de Nord și SUA va avea loc in Singapore, potrivit The Guardian , care citeaza CNN. Intalnirea cu Donald Trump "ar fi o intalnire istorica" și un "prim pas excelent in promovarea dezvoltarii pozitive in peninsula coreeana și construirea unui viitor frumos", a declarat…

- Criza nucleara din Coreea de Nord este "departe de a fi incheiata", a declarat duminica presedintele american Donald Trump, salutand anuntul facut de Phenian privind suspendarea testelor nucleare si balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Criza nord-coreeana este departe de a fi…