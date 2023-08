Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - Botosani, meci contand pentru etapa a 5-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 14 august, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Dinamo cauta prima victorie de la revenirea in Superliga, luni seara, cu FC Botoșani, pe Arcul de Triumf. Chiar daca favoriții sunt pe ultimul loc in clasament, cu un singur punct obținut in primele patru etape, 1-1 cu U Cluj, in deplasare, fanii alb-roșii sunt optimiști, deoarece jocul echipei pregatite…

- Liviu Ciobotariu, antrenorul lui Sepsi, a prefațat meciul cu Dinamo și etapa a treia a SuperLigii. Dinamo - Sepsi are loc luni, de la ora 21:30. Meciul de pe „Arcul de Triumf” va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Dinamo are zero puncte dupa primele doua…

- Dinamo a fost invinsa de FCSB in etapa a doua a SuperLigii și se afla pe ultimul loc in clasament. La finalul partidei de pe Stadionul „Arcul de Triumf”, antrenorul Ovidiu Burca a recunoscut superioritatea rivalilor.

- Superliga - Rezultatele etapei a doua si clasamentulMeciurile din etapa a doua a Superligii de fotbal se desfasoara de vineri pana luni, informeaza Agerpres. CITESTE SI Superliga: FCSB s-a impus greu cu Dinamo, scor 2-1, in derbiul de pe Arcul de Triumf 23:52 3 Scrima: Sase din sapte sportivi…

- FCSB s-a impus 2-1 in meciul cu Dinamo și are punctaj maxim dupa primele doua runde. „Cainii”, reveniți dupa un an de „B”, inca n-au cunoscut gustul victoriei in SuperLiga. Reporterul GSP a fost pe stadion și face o sinteza a evenimentelor desfașurate pe „Arcul de Triumf”, la meciul la care au asistat…

- Derbiul FCSB - Dinamo, scor 2-0 la pauza. Ciolacu: Un meci care merita jucat in fata a 30.000 de suporteriFCSB conduce Dinamo, scor 2-0, la pauza, in derbiul de pe Arcul de Triumf, din etapa a doua a Superligii CITESTE SI Marcel Ciolacu invie o veche tradiție: transmite un mesaj de forța in Sistem…

- Dinamo a pierdut in prima etapa din Superliga, 0-2 cu Universitatea Craiova, dar trupa lui Ovidiu Burca nu a aratat deloc rau la debut. Stadionul „Arcul de Triumf” a fost neincapator pentru miile de fani care au vrut sa-i vada din nou pe „caini” pe prima scena. Printre aceștia s-a numarat și Alin Demici,…