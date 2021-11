Stiri pe aceeasi tema

- Galatasaray ar putea transfera un al treilea roman in ianuarie, Dennis fiind nemulțumit c-a ajuns rezerva in Serie B Galatasaray nu renunța la Dennis Man. Deși ar avea probleme financiare și s-ar putea desparți de unii jucatori in iarna, turcii vor relua negocierile in ianuarie, iar extrema de 23 de…

- Fatih Terim (68 de ani) il vrea la Galatasaray și pe Octavian Popescu (18 ani), mijlocașul vicecampioanei FCSB. Evoluțiile bune ale lui Alexandru Cicaldau și Olimpiu Moruțan l-au convins pe Fatih Terim ca investițiile din Liga 1 sunt profitabile. Dupa ce a confirmat interesul pentru Dennis Man, presa…

- Tot mai multe cluburi se intereseaza de Dennis Man (23 de ani), deși acesta pare intr-un con de umbra la Parma. Dupa Galatasaray, acolo unde este dorit de antrenor Fatih Terim, și Sampdoria il vrea in iarna pe internaționalului roman. Sampdoria il vrea pe Dennis Man Dupa ce l-a vrut și in vara, presa…

- Dennis Man nu traverseaza un moment tocmai bun la clubul din Serie B, insa cu toate acestea, Fatih Terim a pus ochii pe jucatorul in varsta de 22 de ani și il vrea cu orice preț la Galatasaray. Anunțul a fost facut chiar de Giovanni Becali, cel care a intermediat transferul lui Man de la FCSB la Parma…

- Olimpiu Moruțan (22 de ani) a fost eroul lui Galatasaray in meciul cu Rizespor. Mijlocașul roman a inscris golul victoriei, de 3-2, in minutul 90+11. Meci de infarct la Rize, acolo unde vicecampioana Galatasaray a invins-o pe Rizespor cu mari emoții. Fatih Terim a inceput meciul cu Alexandru Cicaldau…

- Încep meciurile din grupele Ligii Europa la fotbal. La Istanbul, Galatasaray și Lazio deschid joi, de la ora 19:45, programul Grupei E.Gruparea Cim Bom Bom arata imaturitate în joc și neputința de a închide meciurile, cel puțin în Superlig. În ultimele doua…

- Dennis Man, a înscris un gol în meciul câstigat de Parma, duminica seara, în deplasare, cu scorul de 4-0, în fata formatiei Pordenone, în etapa a treia din Serie B.Man a înscris golul de 4-0, în minutul 80. Celelalte goluri au fost marcate de Vazquez…

- Gigi Becali a anunțat ca a acceptat ultima oferta din partea clubului Galatasaray, pentru jucatorul Olimpiu Moruțan (22 de ani) Mijlocașul ofensiv pleaca, astfel de la FCSB. Finanțatorul vicecampioanei a anunțat ca va incasa 4,2 milioane de euro pentru Morutan, plus 1,5 milioane de euro daca echipa…