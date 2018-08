Stiri pe aceeasi tema

- Aradeanul cumparat de FCSB cu doar 400.000 de euro e ultimul nume intrat intr-un proces de monitorizare care ar putea dura pana la doi sau trei ani: "Monchi il urmareste pe Dennis Man", scriu italienii de la asromalive.it.

- Cei de la Anderlecht vor un nou jucator de la FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, dupa ce in trecut i-a transferat pe Nicolae Stanciu si Alex Chipciu. Presa belgiana anunta interesul pentru Dennis Man, Anderlecht avand reprezentanti inclusiv la derby-ul FCSB - Dinamo, 3-3. "Anderlecht vrea sa fure un…

- Denis Man, dorit de Anderlecht. Echipa belgiana ”vrea sa fure un jucator senzațional de sub nasul lui Manchester United”. „Anderlecht vrea sa fure un jucator senzational de sub nasul lui Manchester United”, au anuntat cei de la voetbalprimeur.be. „Anderlecht cauta solutii in ofensiva si-l vrea pe Dennis…

- Dennis Man nu a reusit sa marcheze in derby, dar tanarul atacant de la FCSB ramane un jucator interesant pentru cluburile din vestul Europei. Belgienii de la Anderlecht il monitorizeaza de mai mult timp si au...

- Dennis Man (19 ani) a impresionat forul european cu abilitatile sale tehnice si a fost introdus pe aceasta lista selecta pe care se mai afla Malcom (Barcelona), Milinkovic-Savic (Lazio) sau Justin Kluiwert (AS Roma). „Luat in probe la Manchester City pe vremea cand era junior, Dennis Man a…

- Site-ul UEFA a publicat o lista cu cei mai talentați 50 de fotbaliști din Europa, pe care microbiștii trebuie sa fie cu ochii in acest sezon. Unul dintre ei este și Dennis Man, fotbalistul de la FCSB. Mijlocașul ofensiv de 19 ani a avut un sezon trecut foarte bun și a ajuns pe aceasta lista din care…

- Amicalul Chile – Romania se va juca la Graz. Echipa naționala a Romaniei va disputa pe 31 mai, in Austria, o partida de verificare contra echipei naționale a statului Chile. Locația partidei a fost mutata la Graz, pe Sportzentrum Graz-Weinzodl. Ora de start a jocului va fi 16:00 in Austria (17:00 in…

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat lotul Romaniei pentru amicalele cu Chile și Finlanda. Pentru aceste doua partide, staff-ul echipei naționale de fotbal a Romaniei a convocat un lot preliminar format din 28 de jucatori. Au sarit din schema Claudiu Keșeru și Florin Andone, care a retrogradat cu Deportivo…