Dennis Man răstoarnă procesul cu Anamariei Prodan. ÎCCJ decide rejudecarea acțiunii de 350.000 € dintre agentă și fotbalistul naționalei Dennis Man rastoarna procesul cu Anamariei Prodan. ICCJ decide rejudecarea acțiunii de 350.000 E dintre agenta de fotbaliști și fotbalistul naționalei. Evoluția cazului și decizia ICCJ Inițial, Anamaria Prodan a caștigat in prima instanța in 2022, iar apelul facut de Dennis Man a menținut decizia in favoarea impresarei. Insa, cazului a ajuns in cele din urma la ICCJ, care a decis rejudecarea procesului de catre Curtea de Apel București . Aceasta inseamna ca, cel puțin pentru moment, Man nu este obligat sa plateasca suma de 350.000 de euro ceruta de Prodan. Declarațiile Anamariei Prodan: ”Exista… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

