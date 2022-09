Stiri pe aceeasi tema

- E dezastru total pentru Ronald Araujo (23 ani). Vedeta Barcelonei se va opera, astfel ca va rata „El Clasico”, dar si Campionatul Mondial din Qatar. FC Barcelona a anuntat ca fotbalistul Ronald Araujo va fi operat la un tendon de la coapsa dreapta. Interventia chirurgicala va avea loc miercuri, la Turku,…

- Barbatul celebru din Romania parasit de sotie pentru Cristi Borcea, dezvaluiri fabuloase din viata personala. Acesta rupe cluburile in doua si se distreaza alaturi de femei frumoase. Chiar daca de-a lungul timpului a suferit mai multe drame amoroase, Cristian Boureanu spune ca are un succes urias la…

- S-a aflat cum se rasfața Toni Iuruc la doua saptamani dupa ce a divorțat de Simona Halep. Afaceristul roman a platit peste 100.000 de euro pe o mașina de lux, cu care s-a afișat deja pe strazile din București. Simona Halep și Toni Iuruc au semnat actele de divorț pe 8 septembrie. Cei doi urmau […] The…

- Cele mai importante informații de la meciurile stranierilor din acest week-end pot fi urmarite in liveBLOG-ul GSP.ro. Dennis Man și Valentin Mihaila, anunțați titulari la Parma și laudați de presa Valentin Mihaila și Dennis Man sunt anunțați titulari in partida pe care Parma o disputa in aceasta seara…

- Atacantul Adrian Petre (24 de ani) ar fi plecat de la Viitorul, dupa doar un an, și ar incerca sa revina in Italia, in Serie B. Dupa ce i-a adus pe Denis Alibec (31), Vlad Morar (29) și l-a imprumutat pe Louis Munteanu (20), Gica Hagi ar fi decis sa renunțe la Adrian Petre. ...

- Dennis Man (23 de ani) a marcat in primul meci al noului sezon din Serie B, remiza dintre Parma și Bari, scor 2-2, și are obiective mari. Dennis Man și Valentin Mihaila au semnat golurile Parmei in disputa cu Bari. Fostul fotbalist de la FCSB a vorbit despre obiectivele sezonului in conferința de dupa…

- Internaționalul roman Valentin Mihaila a inscris duminica pentru Parma, in victoria obtinuta cu 2-0 la Salernitana, in Cupa Italiei. Camara a deschis scorul in minutul 59, iar si Mihaila a dublat avantajul Parmei, in minutul 74. Romanul a profitat de o eroare a apararii celor de la Salernitana, care…

- Valentin Mihaila (22 de ani) a marcat din nou pentru Parma in victoria cu Lecce (1-0) și a fost printre remarcați, in timp ce Dennis Man (23 de ani) a intrat in repriza secunda, fara realizari. Valentin Mihaila se descurca din ce in ce mai bine in amicalele Parmei, prestațiile sale fiind laudate de…