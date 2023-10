Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Man (25 de ani) a fost decisiv in meciul dintre Cremonese și Parma din etapa 8 de Serie B, scor 1-2. Romanul a inscris golul victoriei in minutul 66, lob elegant peste portarul gazdelor, Mouhamadou Sarr. Parma iși continua parcursul perfect inregistrat in deplasare in acest start de sezon. Formația…

- Echipa italiana Parma a invins duminica seara, in deplasare, scor 2-1, gruparea Cremonese, in etapa a 8-a din Serie B. Dennis Man a marcat golul victoriei, iar Parma este pe primul loc al clasamentului, potrivit news.ro.A fost un meci cu goluri multe la Cremona: trei acordate si alte doua anulate.…

- Pe 17 septembrie, la 5-0 cu Catanzaro, Dennis Man a fost cel mai bun la Parma și jurnaliștii italieni il considerau „geniul dedicat echipei". Acum, la 1-1 cu Sampdoria, a fost o dezamagire. Dennis Man are 25 de ani, joaca din ianuarie 2021 in Italia, la Parma, a fost și in Serie A, și in Serie B, dar…

- Internaționalul roman Dennis Man a inscris primul gol pentru Parma in acest sezon de Serie B, in partida caștigata de „cruciați” cu scorul de 5-0, in deplasare, in fața formației US Catanzaro. Man a deschis scorul in minutul 18, dupa ce Ange-Yoan Bonny i-a pasat excelent in careu, iar mijlocașul l-a…

- Dennis Man va ramane la Parma dupa ce in aceasta vara a fost din nou subiectul unor negocieri intre gruparea cruciata și cluburi din Serie... The post Dennis Man ramane la Parma! Rateaza meciurile echipei naționale din cauza unei accidentari appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Parma a reușit sa o invinga pe Cittadella, scor 2-0, in cadrul etapei a doua din Serie B. Dennis Man (24 de ani) a fost indisponibil pentru aceasta partida, in timp ce Valentin Mihaila (23 de ani) a fost introdus abia in a doua repriza. Parma a deschis rapid scorul prin polonezul Adrian Benedyczak,…

- Fostul mijlocaș de la FCSB și CS Universitatea Craiova, Mihaița Pleșan (40 de ani), nu ințelege de ce trupa din Banie l-a transferat pe slovenul Jasmin Kurtic (34 de ani, mijlocaș central), jucator care are in CV echipe precum Atalanta, Parma, Sassuolo, Torino, Fiorentina sau PAOK Salonic, dar și 83…

- Dennis Man (24 de ani) continua sa atraga interesul echipelor din Serie A. Dupa Bologna, și Frosinone se intereseaza de internaționalul roman. Extrema cumparata de Parma pentru 11 milioane de euro are șanse tot mai mari sa revina in prima liga din Italia. Presa din peninsula scrie ca pe langa Bologna,…