- Valentin Mihaila (22 de ani) și Dennis Man (23 de ani), extremele romane de la Parma, au caștigat in fața unei echipe de Serie A, 2-0 cu Salernitana in turul 1 al Cupei Italiei, primul marcand golul desprinderii. Printre multe cuvinte frumoase, Gazzetta di Parma a scris: „Daca ar fi fost mai cinic,…

- Atacantul roman Valentin Mihaila a marcat un gol pentru Parma, care s-a calificat in saisprezecimile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, duminica, dupa ce a intrecut-o in deplasare pe Salernitana cu scorul de 2-0, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Valentin Mihaila (22 de ani), extrema stanga de la Parma, a marcat in meciul cu Salernitana, scor 2-0, in Cupa Italiei. Mihaila a fost integralist și a jucat in banda stanga, intr-un sistem 3-4-3. Și Man a jucat din primul minut, in partea dreapta atacului, dar a fost schimbat dupa o ora de joc. Mihaila,…

- Valentin Mihaila (22 de ani) a marcat din nou pentru Parma in victoria cu Lecce (1-0) și a fost printre remarcați, in timp ce Dennis Man (23 de ani) a intrat in repriza secunda, fara realizari. Valentin Mihaila se descurca din ce in ce mai bine in amicalele Parmei, prestațiile sale fiind laudate de…

- Valentin Mihaila (22 de ani) a reușit un gol superb in ultimul amical al Parmei cu FeralpiSalo (2-0) și anunța ca va lupta pentru promovare: „Vreau sa joc in toate meciurile și sa marchez!”. Dupa testul cu Sampdoria, al doilea meci amical al Parmei din acest presezon, 2-0 cu FeralpiSalo, l-a avut din…

- Juventus are un acord cu Genoa pentru achiziționarea fundașului Andrea Cambiaso pentru 4 milioane de euro plus Radu Dragușin (20 de ani). Numai ca stoperul roman nu e convins de mutare și a cerut timp suplimentar de gandire. Parma, tot din Serie B, sta la panda. Juventus și Genoa, echipa din Serie B,…

- Dennis Man (23 ani) și Valentin Mihaila (22 ani), extremele romane de la Parma, vor avea un rol important in mandatul lui Fabio Pecchia (48 ani) și vor fi implicați mai mult in jocul „cruciaților”. Nu vor pleca decat daca apar oferte de nerefuzat Parma a fost departe sa iși atinga obicetivul in sezonul…

- Valentin Mihaila (22 de ani) a jucat puțin in sezonul trecut pentru Atalanta și nu intrunea condițiile achitarii clauzei de cumparare, dar antrenorul Gasperini insista sa-l incerce și in sezonul viitor. Transferul din iarna trebuia sa fie o trambulina pentru relansarea lui Valentin Mihaila in Serie…