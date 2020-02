Stiri pe aceeasi tema

- "Stiti ca mai demult va povesteam ca doamna Viorika, sefa mare cand era la Palatul Victoria, tinea ministrii la usa cu orele caci avea treaba multa si importanta! Adicatelea sedea la ore de tacla si de taifas vestimentar cu stilistul personal. Nu am dat nume atunci ca nu era cazul. Mai ales ca dincolo…

- Fostul premier Viorica Dancila critica declarațiile ministrului Muncii, Violeta Alexandru pe tema vârstei de pensionare. Dancila a postat joi, pe pagina sa de socializare, ca ministrul Muncii nu poate forța oamenii sa munceasca pâna la 70 de ani doar pentru a nu le plati pensiile"'Doamna…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, continua dezbatarea pe tema poluarii din București, in mediul online, el scriind pe pagina sa de Facebook faptul ca actualul primar general ar trebui sa se mute in Capitala, pentru a vedea ca locuitorii acestui oraș „pur și simplu inhaleaza otrava”, conform Mediafax.https://www.stiripesurse.ro/record-dupa-ce-a-revoltat-profesorii-guvernul-orban-isi-pune-si-elevii-in-cap-somatie-pentru-schimbarea-structurii-anului-scolar…

- "A fost un an greu si n-as spune ca incununat cu reusite, ba dimpotriva. La alegerile europarlamentare, ALDE a obtinut un rezultat cu mult sub asteptari. Toate analizele pe care le-am facut indica niste lacune de organizare si de mesaj, dar mai sunt si altele, pe langa acestea, care ne-au ridicat…

- "Cu doamna Dancila am avut o discutie tete-a-tete, inainte de a accepta propunerea de a fi presedinte executiv, dupa europarlamentare. Am rugat-o doua lucruri: unu, sa nu facem congres in 2019, ci in ianuarie-februarie 2020, si doi, i-am spus sa nu candideze. Am batut palma, doamna a fost de acord.…

- "Eu aici cu frații mei pe barosaneala. Credeați, fraierilor, ca noi numai mancare și moeci, doar de astea aveam. Credeați ca suntem saraci, bai voi sunteți saraci cu frigiderele voastre de branza topita. Noi avem aici tot ce ne trebuie. Asta vom bea și niște spirt (arata sticla) Ia pune-mi si mie…

- Dupa ce au pierdut cu repetiție și alegerile prezidențiale, județul Hunedoara schimbandu-și culoarea politica majoritara cu cea liberala, liderii PSD baștinași au pornit unii „jihadul social-democrat”, alții balaceala in mocirla demagogiei in speranța pacalirii unui electorat care le-a taiat din…

- ​Liderul USR, Dan Barna, și actorul Marius Manole sunt invitații ediției speciale HotNews.ro LIVE din seara turului doi al alegerilor prezidențiale 2019. Alaturi de jurnaliștii HotNews.ro, Barna și Manole vor comenta rezultatele scrutinului. Ediția speciala HotNews.ro LIVE va începe duminica,…