- Dupa aproximativ un an de pauza in care nu a mai produs muzica, artistul Carla’s Dreams, fost jurat la Antena 1, in cadrul „X Factor”, a decis sa accepte o oferta inaintata de catre Pro TV. Artistul va fi, astfel, jurat la emisiunea „SuperStar”, alaturi de Smiley, Raluka și Marius Moga, care la randul…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a vorbit intr-un interviu la Kanal D, in emisiunea realizata de Denise Rifai, despre perioada in care partidul a fost condus de Viorica Dancila si evenimentele care au dus la caderea Guvernului Dancila si inlaturarea fostului premier din conducerea PSD. Ciolacu a…

- Raluca Badulescu este vedeta din Romania care nu s-a ferit sa dezvaluie cate și ce intervenții și operații estetice are. Aceasta a trecut printr-o serie de schimbari fizice majore in ultimii ani. Jurata de la „Bravo, ai stil” a suferit in urma cu cațiva ani o operație de micșorare a stomacului. Vedeta…

- Sofia Vicoveanca impresioneaza cu talentul sau și la 77 de ani. Artista s-a remarcat mereu datorita vocii sale și rar a aparut pe micul ecran vorbind despre viața sa de dincolo de scena. Sofia Vicoveanca, care are un fiu in varsta de 49 de aniu, a trait o frumoasa poveste de iubire cu Victor Micu. Din…

- Postul de televiziune de stat din Belarus ONT a atras atenția la legatura consilierului președintelui american Joe Biden, Michael Carpenter, cu pregatirea loviturii de stat și a atentatului asupra liderului belarus Alexandr Lukașenko. Postul de televiziune a anunțat ca incercarea de lovitura de stat…

- Invitat la emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” de la Kanal D, politicianul de 58 de ani a explicat ce legaturi are cu Masoneria Cristian Popescu Piedone, 58 de ani, face parte din Masonerie. A recunoscut-o fara echivoc in cadrul emisiunii ”40 de intrebari cu Denise Rifai”, la Kanal D, face parte…

- Denise Rifai prezinta acum emisiunea "40 de intrebari cu Denise Rifai" de la Kanal D. De-a lungul anilor, aceasta a trecut prin mai multe schimbari. Atunci cand nu e in platoul de televiziune, Denise duce o viața normala, dar stricta din anumite puncte de vedere.Emisiunea ei e una dintre cele mai urmarite…