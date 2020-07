Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul landului Renania de Nord-Westfalia, Armin Laschet, a precizat, joi, ca nu a intentionat sa invinovateasca lucratorii din Romania si Bulgaria, infectati cu noul coronavirus, arata un comunicat al Ambasadei Germaniei la Bucuresti transmis AGERPRES. "Exista numeroase riscuri…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Intr-un editorial recent, i-am semnalat doamnei Gabriela Firea, in calitatea ei de primar general al Capitalei, faptul ca este exclus sa puna capat poluarii din București, daca flota extrem de invechita a Societații de Transport nu trece de la combustibilul lichid la gaz…

- Astfel, serviciile Uber Etas pe teritoriul țarii vor mai fi disponibile doar pana pe data de 3 iunie inclusiv. Aplicația era disponibila in București, Timișoara și Iași. „Deși ne pare rau ca Uber Eats nu va mai fi disponibil in Romania, susținem in continuare comunitațile noastre din aceasta regiune…

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor de Interne, a spus ca trecerea la starea de alerta dupa 15 mai va fi decisa de Comitetul de Urgența. Mai mult, ministrul de Interne a mai declarat ca dupa ridicarea starii de urgența vor mai exista amenzi pentru cei care nu vor respecta noile prevederi. Vela a spus…

- Informație de ultima ora. Romania a fost condamnata, joi, de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru poluarea din Bucuresti. Deocamdata nu se știe ce sancțiune va primi țara noastra, insa Curtea a precizat ca Romania nu a respectat reglementarile privind valorile limita de PM10.Citește…

- Inca o lovitura pentru Ryanair, dupa ce gigantul low-cost a oprit toate avioanele la sol din cauza pandemiei. Decizia Curții de Justiție a UE legata de prețuri Companiile aeriene trebuie sa precizeze in mod clar care este pretul complet al biletelor atunci cand afiseaza oferte pe paginile lor de Internet,…

- Bilantul infectarilor cu COVID 19 in Romania Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. Un nou deces s-a înregistrat în România din cauza COVID-19. Este vorba de un medic în vârsta de 70 de ani, din Hunedoara. Acesta lucra în colaborare la sectia…

- O femeie in varsta de 70 de ani a murit in propriul apartament din București, in cartierul Giulești. Trupul neinsuflețit nu a fost ridicat de autoritați la mai bine de 24 de ore de la momentul decesului.Este al doilea caz din Romania in care o persoana infectata cu COVID-19 moare singura in casa. Pe…