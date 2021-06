Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Tanase, jumatatea de la Bambi, s-a maritat in mare secret cu iubitul sau, afaceristul Mircea Branzei! Fastuosul eveniment a avut loc vineri, 18 iunie, intr-o locație superba de pe Riviera Franceza, mai exact la un hotel-castel de cinci stele, de langa Nisa. Deși in trecut marturisea ca nu are…

- In loc sa saraceasca, precum majoritatea artiștilor, Denisa Tanase de la Bambi și iubitul ei, afaceristul Mircea Branzei, s-au imbogațit in pandemie, noteaza click.ro. Afacerea cu parfumuri le merge ca pe roate (au deschis un magazin pana și la Viena) și, mai nou, și-au cumparat doua imobile in Dubai.…

