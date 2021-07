Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta a suferit si o operație de amputare a piciorului, in urma impactului devastator. Sotul ei, care se afla chiar langa ea la momentul tragediei, a suferit mai multe traumatisme si a fost transferat la o clinica din Cluj-Napoca. Intre timp, soferul vinovat a fost retinut.Cei doi tineri din localitatea…

- Tanara lovita de un BMW, scapat de sub control, intr-o statie de autobuz din Baia Mare, a murit. Denisa, care avea de 20 de ani, a murit, in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 00.30, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator. Medicii din Baia Mare au incercat sa o resusciteze timp de cateva…

- Soferul care a accidentat sambata doi pietoni la Baia Mare a fost retinut, dupa doua zile. Tanarul a scapat masina de sub control si a intrat intr-o statie de autobuz, lovind in plin o femeie si un barbat care asteptau acolo. Victimele, sot si sotie, se afla in stare grava la spital.

- Doi tineri, soț și soție, au fost loviți in plin de o mașina, in timp ce așteptau pe trotuar, intr-o stație de autobuz. Scena cumplita a avut loc in Baia Mare și a fost suprinsa de camerele de supraveghere a traficului. Cele doua victime au fost grav ranite. Atenție, urmeaza imagini și informații care…

- Un accident tragic s-a petrecut in Dolj! Un tanar de numai 27 de ani și-a gasit sfarșitul, dupa ce a fost spulberat de un autoturism, in timp ce traversa strada. Din pacate, potrivit primelor informații aparute in presa, baiatul nu a mai avut nicio șansa de supraviețuri, stingandu-se din viața cateva…

- Este doliu uriaș in lumea muzicii populare romanești! Celebrul cantareț Corin Dobrinescu s-a stins din viața, dupa ce o mașina l-a lovit mortal. Vestea a fost un real șoc pentru apropiații și familia lui, fiind inca in stare de șoc. Iata cum s-a intamplat tragedia!