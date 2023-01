Stiri pe aceeasi tema

- Adina de la Mireasa și-a surprins comunitatea de fani cu o apariție de nota 10 pe internet. Aceasta nu a ținut cont de nimic și a fost naturala, așa cum și-a obișnuit fanii și din timpul filmarilor.

- ​​O concurenta din show-ul „Mireasa" de la Antena 1 a ajuns la spital dupa ce a baut mai multe shot-uri la petrecerea burlacitelor si a lesinat in baie. Ea a fost gasita de o alta concurenta care practic a salvat-o. Emisiunea se filmeaza 24 de ore din 24 si imaginile au fost surprinse pe camere, insa…

- Paul și Roxana au vorbit despre limitele in relație, iar cei doi au spus ce au voie și ce nu au voie sa faca atunci cand se vor casatori. Paul nu este de acord ca Roxana sa aiba prieteni și sa iasa cu ei in oraș. Concurentul a dezvaluit la Mireasa- Capriciile Iubirii ce l-ar deranja in relație și a…

- In ediția din aceasta seara la Mireasa - Capriciile iubirii, Cosmin și Miruna au avut parte de cateva momente tensionate. Cei doi au avut parte de o vacanța frumoasa impreuna, iar acum, planurile pare ca s-au schimbat.

- Inga și Andrei s-au logodit la Chișinau și s-au intors aparent fericiți in casa Mireasa. Lucrurile nu stateau așa, caci ei au rupt logodna și s-au desparțit chiar in prima noapte in capitala Republicii Moldova. Iata ce are de spus familia concurentei despre intreaga situație.

- In ediția din 22 noiembrie, Roxana a facut cateva afirmații fața de prietena sa, Adina. Aceasta considera ca mai mulți concurenți s-au schimbat de la inceputul emisiunii și ca sunt prefacuți.

- In ediția din seara aceasta de la Mireasa - Capriciile Iubirii au existat cateva discuții intre fetele din casa. Gabriela a fost in centrul atenției. Concurenta, in „razboi” cu celelalte fete? Iata de la ce a pornit totul, de fapt.

- Leo și Anda, foștii concurenți ai sezonului 5 Mireasa, au implinit 6 luni de relație. Tanara a ținut sa impartașeasca acest eveniment special din viața ei cu susținatorii de pe Instagram.