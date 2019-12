Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Daniela Olos a fost "implicata" intr-un teribil accident feroviar. Fosta iubita a lui Adrian Cristea s-a hotarat sa faca lumina in acest caz si a oferit primele declaratii legate de ceea ce s-a intamplat cu adevarat.

- E perioada in care visam atat la cadouri de Craciun, cat si la o vacanta de iarna in tihna. Pe Valea Cernei, departe de agitatia marilor statiuni, turistii au descoperit raiul drumetiilor. E una din zonele cu cel mai pur aer din tara si cu ape vindecatoare. Iar ofertele pentru sarbatori sunt de neegalat.

- Cornel Galeș nu a reușit de-a lungul vieții sa pastreze relații bune cu singurele lui rude. Și-a parasit fiica și soția atunci cand a cunoscut-o pe Ileana Ciuculete, iar cu fratele lui nu mai vorbea de ani buni. Cornel Galeș a murit duminica, la 57 de ani, intr-un accident de mașina in Spania. Soțul…

- Romanii care aleg anul acesta sa petreaca vacanta de Craciun si Revelion in tara prefera hotelurile cu servicii spa si wellness, solicitarile pentru statiunile balneare, unde hotelierii au investit in astfel de centre, fiind in crestere cu 15% fata de anul trecut, reiese din datele unui turoperator…

- Ami Teiceanu așteapta cu nerabdara sa inceapa noul capitol din viața sa și a fiicei pe care o are dintr-o relație anterioara cu Liviu Varciu. "Carminei ii place mult Barcelona și cred ca este locul ideal, in care ar putea avea un viitor mai bun și unde unde iși va putea implini visurile, treptat",…

- In Marea Britanie exista o școala cu un program unic, unede parinții sunt cei care stabilesc perioadele in care elevii iau vacanța. Potrivit clarin.com, la colegiul Shrewsbury parinții sunt cei care aleg vacanțele pentru copii, in orice perioada a anului. Singura condiție este ca elevii sa adune 190…

- Elevii din Romania vor avea 41 de zile de vacanta de sarbatori, potrivit calendarului anului scolar 2019 2020, transmite edupedu.roSunt 23 de zile pentru vacanta de Craciun si inca 18 zile libere in Vacanta de Paste.Sunt cele mai lungi perioade de vacanta din Uniunea Europeana, atat pentru perioada…

- Dan Helciug și familia lui au petrecut doua saptamani in Grecia, unde au avut parte de momente de relaxare, amuzante, dar și de clipe de panica, atunci cand fiica artistului a disparut fara urma. „Eram toti patru intr-un micut magazin de haine din Salonic. Elena, sotia mea, a vrut sa probeze o rochita…