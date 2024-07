Denisa Nechifor are o afacere strălucitoare! De la model la bijutiera vedetelor Dupa ani in care a stralucit pe podiumurile de moda, Denisa Nechifor a facut o tranziție spectaculoasa,. Bruneta a devenit bijutiera preferata a multor vedete de la noi. O afacere stralucitoare Cu un ochi format pentru eleganța și detalii fine, fostul model s-a reinventat și a creat o afacere de succes in domeniul bijuteriilor. S-a specializat in piese unice cu diamante. La 40 de ani, bruneta se poate mandri cu o afacere construita de la zero, in care fiecare piesa este manufacturata in propriul sau atelier. Aceasta a transformat pasiunea pentru frumusețe intr-un business prosper, care atrage… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

