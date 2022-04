Stiri pe aceeasi tema

- Atleta Denisa Komives (CSȘ Blaj) – bronz la copii 2, la debutul in competițiile naționale La București s-a desfașurat etapa finala a Campionatului Național de copii 1 și 2 la atletism, competiție in cadrul careia Denisa Komives (CSȘ Blaj) a cucerit o medalie de bronz, un rezultat de apreciat in condițiile…

- Mihaela Blaga (CSȘ Blaj/ AC „Mica Roma” Blaj) a cucerit doua medalii de bronz in cadrul Campionatelor Naționale de atletism pentru cadeți, Under 20, de la București. Prima medalie naționala din acest an a venit in proba de 1500 de metri, cu rezultatul 4:29.75 (Personal Best, imbunatațit cu 7 secunde).…

- Atleta Bianca Ioana Valc (Atletich Aiud) a cucerit medalia de bronz in proba de 800 de metri din cadrul Campionatului Național Under 18. Sportiva pregatita de antrenoarea Ioana Bozdog s-a clasat pe ultima treapta a podiumului, cu rezultatul 2:20.62 (un nou record personal, dupa o saptamana), performanța…

- Sportivii sectiei de atletism a CSM Ploiesti au participat, in weekend, la doua competitii desfasurate in Capitala, reusind sa obtina doua locuri 2 si un loc 3, dar si alte clasari in apropierea podiumului. Teodora Iancu (in foto) a reprezentat clubul ploiestean la „Cupa Municipiului Bucuresti”, reusind…

- Un copil de 2 ani a ajuns, miercuri, la spital dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din municipiul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Potrivit acestora, baietelul a cazut de la circa sase metri inaltime, starea acestuia fiind grava. ‘Cand s-a produs…

- O profesoara din Botoșani este cercetata e oamenii legii, dupa ce ar fi agresat fizic și verbal o eleva. Potrivit primelor detalii, tanara se afla intr-un bar in timpul orelor, iar femeia a scos-o cu forța din local. Tatal adolescentei a depus o plangere impotriva acesteia.