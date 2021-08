Stiri pe aceeasi tema

- Alina Radi a marturisit de fiecare data faptul ca pe ea și Nick Radoi ii unește ceva puternic, chiar daca nu mai sunt impreuna de 8 ani. Daca pana acum nu ne-a dezvaluit, ei bine , a sosit momentul. Ieri, artista a dezvaluit la Antena Stars ca a fost insarcinata cu milionarul, dar a pierdut copilul,…

- Am aflat cu toții teribila veste, chiar de la Marcel Pavel! Aseara, artistul a facut anunțul trist pe internet, fiind vorba despre decesul prea iubitei sale mame. Cantarețul a intrat in direct la Antena Stars și ne-a marturisit ca simte cum ii fuge pamantul de sub picioare, argumentand ca, deși spera…

- Omar Arnaout se pregatește de casatorie la varsta de 20 de ani. Artistul se declara extrem de indragostit și a marturisit ca este pentru prima data cand iubește cu adevarat, astfel ca pana la aceasta varsta s-a axat foarte tare pe cariera. In prezent, Omar radiaza de fericire și a vorbit la Antena Stars…

- Roxana Nemeș, fosta concurenta de la „Survivor Romania” 2021 , a suferit zilele trecute o intervenție chirurgicala. Acum, artista a facut primele declarații despre boala care a chinuit-o aproape 3 ani. „Era o problema veche, nu am vrut sa discut despre asta. Eu aveam problema asta de vreo 3 ani, de…

- Ilinca Vandici a fost nevoita sa mearga la spital. Vedeta și-a ingrijorat peste masura fanii din cauza starii de sanatate. Ce s-a intamplat cu moderatoarea emisiunii „Bravo, ai stil” și care sunt primele ei declarații? Cum se simte aceasta acum? Ilinca Vandici, de urgența la spital. Ce se intampla cu…

- Bianca Iordache a oferit primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre relația pe care o are cu Alex Bodi. Cei doi s-au afișat in ultima perioada in ipostaze tandre, iar apropierea dintre ei a fost pusa sub semnul intrebarii. Ei bine, bruneta a dezvaluit ce se intampla acum intre ea…

- La scurt timp dupa ce afaceristul a scapat de arestul la domiciliu, acesta a avut parte de o intalnire de gradul zero cu Bianca Dragușanu. Alex Bodi, fostul soț al vedetei, a dezvaluit cum au reacționat atunci cand s-au vazut dupa luni bune in care au pastrat distanța unul fața de celalalt, pentru Antena…

- Dupa ce au fost surprinși in ipostaze tandre intr-un club din Capitala și s-a zvonit ca s-au impacat, Rareș, fostul iubit al Anei Mocanu a oferit primele declarații la Antena Stars despre apropierea dintre el și fosta asistenta TV.