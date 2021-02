Stiri pe aceeasi tema

- Bebelușul de doar 6 saptamani care a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost scufundat la botez de trei ori in cristelnița s-a stins luni dimineața. Parinții acuza preotul de cele intamplate. Tragedia s-a petrecut duminica, la o biserica din Suceava. Micuțul care avea doar 6 saptamani a fost…

- Asta este bomba momentului in showbiz-ul romanesc! Denisa Hodișan și celebrul Flick s-au apucat de cantat manele. Cei doi amorezi au facut un duet de senzație, direct din dormitor, ce imediat ajuns și pe internet.

- Dupa ce Flick a avut curajul sa se lase pe mainile soției lui ca sa-l tunda, se pare ca Denisa Hodișan a decis sa se revanșeze pentru „freza nonconformista”. „Miss Planet” a facut pentru indragitul prezentator un gest romantic, demn de lauda, chiar la ceas de seara. Iata cu ce l-a surprins vedeta pe…

- Fac ce face și ne surprind din nou! Placut, ca de fiecare data! Flick și Denisa Hodișan, la ”coada vacii”! Ce provocare i-a dat prezentatorul TV soției sale? Fanii s-au amuzat teribil! Reacția incredibila a Denisei!

- Flick și Denisa Hodișan au uitat de inhibiții și s-au sarutat pasional in bataia soarelui și in fața lumii. Cei doi „porumbei” se relaxeaza peste hotare, acolo unde vedeta va petrece trecerea dintre ani alaturi de soție și socrii.

- Ai vazut-o la X Factor in urma cu trei ani, ai ascultat-o alaturi de Vanotek pe piesa „Cherry Lips“, o recunoști dintr-o mie de persoane, datorita lookului neconvențional, iar acum asculți prima ei piesa solo – „5AM“. Mikayla este o artista de origine romana-americana, nascuta in urma cu 18 ani in Weirton,…

- Sara Luchian este absolventa a Universitații Harvard și face parte din echipa care lucreaza la proiectul Virgin Hyperloop, primul mijloc de transport in comun inventat in ultimul secol - o capsula care calatorește cu peste 1.000 de kilometri pe ora intr-un tunel aproape vidat.