Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu le-a mulțumit, duminica, intr-un mesaj pe Facebook, celor care i-au urat ”La mulți ani!” cu ocazia zilei onomastice.Florin Cațu a precizat ca intoarcerea la normalitate reprezinta cadoul pe care și-l dorește cu prilejul zilei numelui. ”In Duminica Floriilor va doresc tuturor multa…

- La inceputul primaverii, mai exact pe 9 martie, Smiley și Gina Pistol au devenit parinți pentru prima data. Prezentatoarea de televiziune a adus pe lume o superba fetița care a primit nota 10 la naștere și care va fi botezata Josephine Ana. De curand, Gina Pistol a postat pe Instagram... The post Gina…

- Denisa Hodișan este foarte activa pe rețelele de socializare, dar acum a avut o apariție pe care mulți nu o vor uita prea ușor. Soția lui Flick și-a luat admiratorii prin surprindere și asta pentru ca, pe langa fotografiile cu ea alaturi de omul de la radio, a publicat și o imagine cu cea mai importanta…

- Prima fotografie cu copiii Adelei Popescu Adela Popescu și Radu Valcan au doi copii de 2, respectiv 4 ani, iar in prezent se pregatesc sa devina pentru a treia oara parinți. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Adela Popescu (@adela_popescu) Deși ei doi sunt persoane publice,…

- Gina Pistol a facut publica prima imagine cu fiica ei și a lui Smiley: „Ma topesc de dragul ei”. Care a fost reacția prietenilor sai virtuali de pe Instagram, atunci cand au vazut-o pe micuța Josephine. Mesajul care a acompaniat fotografia te va emoționa pana la lacrimi. Smiley și Gina Pistol au postat…

- Dupa mulți ani petrecuți impreuna, iubitul lui Ruby a devenit fotograf ”profesionist” de dragul artistei. Tanarul da dovada de multa rabdare cand vine vorba de cea care i-a furat inima. Doar nu credeați ca fotografiile de pe Instagram ale cantareței se fac așa ușor. Iata cat timp petrece vedeta pentru…

- In urma cu un an Margherita de la Clejani a fost implicata in mai multe scandaluri care au ținut-o zile in șir pe primele pagini ale tabloidelor, dar iata ca acum șocheaza din nou cu o imagine postata pe Instagram. Tanara s-a fotografiat cu un pisol in mana!

- Denisa Hodișan și Flick nu doar ca acum impartașesc cea mai frumoasa poveste de iubire, dar se pare ca inca de pe vremea copilariei i-a legat ceva. Chiar daca s-au cunoscut mulți ani mai tarziu, cei doi spun acum ca au aceleași amintiri neplacute de la acea vreme. Mai mult decat atat, ”porumbeii” povestesc…