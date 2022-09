Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Filcea și Flick se bucura din plin de prima vacanța la mare alaturi de fetița lor, micuța Eva Maria, care a venit pe lume in urma cu doar doua luni. Datorita faptului ca se afla la mare, Denisa Filcea a postat și un mesaj emoționant pentru Eva Maria. Iata ce promisiune i-a facut soția lui Flick…

- Flick și Denisa Filcea au devenit, de curand, parinții unei fetițe pe nume Eva și se pare ca fostul om de radio are o relație speciala cu fiica sa. Aflați in Bihor, locul de unde este soția lui, Flick s-a fotografiat alaturi de fiica lui la o ieșire in oraș, publicand imaginea pe Instagram, unde fanii…

- Denisa Filcea a devenit mama pentru prima data in urma cu o luna. Frumoasa vedeta și soțul ei se bucura din plin de reușitele pe care le au in viața, motiv pentru care ea nu uita niciodata sa impartașeasca cu urmaritorii ei ce i se intampla in viața de zi cu zi. De aceasta data, soția lui Flick a transmis…

- Astazi e o zi mare pentru Denisa Filcea și pentru Flick. Cei doi iși sarbatoresc fiica, pe micuța Eva Maria, care a venit pe lume in urma cu o luna. Soția prezentatorului a publicat un mesaj emoționant insoțit de o imagine cu cea mica.

- Flick se poate declara un barbat implinit 100%. Omul de la radio are parte de o soție frumoasa și de o fiica dupa care este topit. Denisa Filcea a nascut in urma cu nu mult timp, iar de atunci o fericire nemarginita s-a așternut in familia lor. Asta se poate vedea cu ochiul liber din postarile lor pe…

- Flick este un barbat fericit din toate punctele de vedere. Soția lui, Denisa Filcea, a nascut in urma cu cateva zile o fetița perfect sanatoasa dupa care cei doi parinți sunt topiți. Omul de radio s-a fotografiat in timp ce o ține pe cea mica in brațe, iar la descrierea pozei a atașat un mesaj tare…