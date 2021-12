Stiri pe aceeasi tema

- Recent a fost publicat în Monitorul oficial un Ordin al președintelui ANAF (1984/2021). Acesta se adreseaza acelor persoane fizice ce nu au calitatea la contribuabili la sistemul public de sanatate, dar din diverse considerente au fost notificate de autoritațile fiscale pentru plata contribuției…

- Recent au aniversat 21 de ani de casatorie și au decis sa lase in urma Bucureștiul aglomerat și sa se mute la țara. Puțini știu, insa, cum a inceput povestea de dragoste dintre Gheorghe Rizea și Ruxandra Pitulice, deși acum par doi indragostiți de nedesparțit. De altfel, Gheorghe Rizea i-a fost și profesor…

- In ediția 36 din sezonul 4 al emisiunii Asia Express, patru echipe au ajuns in Israel, ultima țara de pe Drumul Imparaților. In cea de-a noua etapa a aventurii, Irina Fodor a pregatit concurenților o surpriza de proporții. Aceștia au izbucnit in lacrimi dupa ce și-au citit scrisorile pentru colegii…

- Chris Martin și Dakota Johnson formeaza de trei ani unul dintre cele mai frumoase și discrete cupluri de la Hollywood. Recent, solistul trupei Coldplay i-a facut o dedicației iubitei sale chiar in timpul unui concert.

- Au motiv de sarbatoare! Flick și Denisa au implinit pe 11 octombrie un an de la casatoria religioasa. Cu aceasta ocazie, cei doi indragostiți au transmis prin intermediul rețelelor de socializare mesaje speciale. Soția fostului prezentator de la radio a facut dezvaluiri, la un an de la nunta a și plans…

- Elena Gheorghe este una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. Dincolo de cariera, cantareața este mama, soție. Are doi copii, o fetița și un baiat, cu Cornel Ene, barbatul alaturi de care traiește o poveste de iubire de peste 10 ani de zile. Se iubesc, se respecta, insa artista a dezvaluit…