Stiri pe aceeasi tema

- Este motiv de bucurie in familia lui Flick și asta pentru ca fiica lui și a Denisei Filcea a spus primul ei cuvant. Soția fostului om de radio a impartașit toata emoția traita cu fanii ei de pe rețelele de socializare personale. Iata care a fost primul cuvant spus de micuța Eva Maria, dar și ce a marturisit…

- Denisa Filcea a impresionat publicul cu frumusețea ei, atat cu machiaj sau fara. Insa, se pare ca de la un timp, soția lui Flick este adepta unui aspect natural, astfel ca le-a impartașit fanilor motivul pentru care renunța, uneori, la trucurile femeilor.

- Denisa Filcea marturisește ca a fost invațata de mica sa ajute insa, de curand, a ramas dezamagita. Soția lui Flick a vorbit, la Antena Stars, despre povestea care se ascunde in spatele donațiilor facute de aceasta și de ce a luat decizia sa nu iși mai dea hainele.

- Flick și Denisa formeaza un cuplu foarte apreciat din showbiz-ul romanesc, mai ales dupa postarile pline de romantism pe care le publica pe rețelele de socializare. De aceasta data, Denisa Filcea a imprtașit cum o rasfața soțul ei, pe care il apreciaza mult.

- Edy Mexicanu a anulat nunta cu puțin timp inainte de marele eveniment. De asemenea, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, soția fiului lui Marian Mexicanu a marturisit ca a pierdut sarcina și a vorbit despre momentele triste prin care au trecut cand au aflat vestea.

- Denisa Filcea, soția lui Flick, a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le povestește internauților, experiența neplacuta pe care a avut-o in drum spre Paris. „Tocmai am ajuns la hotel, a fost un zbor oribil, mi s-a facut rau, pentru ca cei de la companie considera ca este perfect ok ca…

- Denisa Filcea a fost scoasa din minți de o companie aeriana cu care a calatorit pana in Paris, avand un zbor de 3 ore. Soția lui Flick a povestit exact tot ceea ce s-a intamplat. Iata ce a deranjat-o atat de tare pe vedeta!

- O escapada in familie, in mediul rural, s-a transformat intr-o aventura cu pericole pentru Denisa Filcea și Flick. Soția ”Domnului Rima” a trecut prin momente de panica și a ajuns sa intre in curtea unor straini și chiar sa-l lase pe fostul om de radio in urma.