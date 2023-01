Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Filcea a fost criticata in mediul online pentru ținuta provocatoare pe care a ales sa poarte, iar soția lui Flick a primit un val de critici in mediul online. Frumoasa bruneta și-a etalat formele pe rețelele de socializare purtand o rochie decoltata. Iata ce mesaj le-a transmis Denisa Filcea…

- Denisa Filcea le-a dezvaluit oamenilor din mediul online ce studii are, asta dupa ce a fost intrebata de urmaritorii din mediul online. Soția lui Flick a raspuns la una dintre cele mai mari curiozitați ale oamenilor, avand in vedere ca a atras din ce in ce mai mulți fani de cand a devenit celebra.

- Mai sunt doar cateva ore pana la Revelion, iar vedetele s-au pregatit cum se cuvine pentru a marca noaptea dintre ani. La fel se poate spune și despre Denisa Filcea. Soția lui Flick le-a marturisit fanilor ca prefera un meniu diferit fața de tradiționale preparate, care nu lipsesc de pe mesele romanilor.

- A nascut in urma cu șase luni, iar acum soția lui Flick vorbește despre cel de-al doilea copil. Mai mult decat atat, Denisa susține ca sarbatorile sunt diferite de cand a devenit soție. Aceasta a facut, de curand, dezvaluiri pentru Antena Stars.

- Denisa Filcea a primit cadouri scumpe de Moș Nicolae, pe care nu a ezitat sa le publice pe rețelele de socializare. Flick și soția lui se rasfața reciproc cu orice motiv, iar acesta a fost unul dintre cele mai așteptate din acest an. Mai mult, in acest an, le-a fost alaturi și fiica lor, Eva Maria.

- Denisa Filcea a impresionat publicul cu frumusețea ei, atat cu machiaj sau fara. Insa, se pare ca de la un timp, soția lui Flick este adepta unui aspect natural, astfel ca le-a impartașit fanilor motivul pentru care renunța, uneori, la trucurile femeilor.

- Denisa Filcea marturisește ca a fost invațata de mica sa ajute insa, de curand, a ramas dezamagita. Soția lui Flick a vorbit, la Antena Stars, despre povestea care se ascunde in spatele donațiilor facute de aceasta și de ce a luat decizia sa nu iși mai dea hainele.

- Flick și Denisa formeaza un cuplu foarte apreciat din showbiz-ul romanesc, mai ales dupa postarile pline de romantism pe care le publica pe rețelele de socializare. De aceasta data, Denisa Filcea a imprtașit cum o rasfața soțul ei, pe care il apreciaza mult.