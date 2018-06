Stiri pe aceeasi tema

- Medicii au explicat ca cei trei pacienti, cu varste de peste 60 de ani, prezentau hipokaliemie, fiind vorba despre un dezechilibru electrolitic in care nivelul potasiului din sange este mai scazut decat ar fi normal. Specialistii se asteapta ca in aceasta perioada cu temperaturi ridicate numarul persoanelor…

- Bacteria periculoasa din aparatele de aer conditionat. Vezi ce trebuie sa faci pentru nu avea probleme grave de sanatate Avertisment pentru populație. Medicii trag un semnal de alarma in legatura cu o bacterie extrem de periculoasa care se afla in aparatele de aer conditionat. Bacteria Legionella, o…

- Probleme de sEnEtate pentru Tudor Ionescu. Dexi apare mereu cu zambetul pe buze in fata fanilor, artistul are probleme serioase. Tudor Ionescu trebuie sE se opereze de urgentE, insE frica de medic il tine pe loc.

- Ai dureri de cap? Te trezesti cu gust amar în gura dimineata? Ai putea avea probleme cu fierea. “În acest caz e bine sa ai un regim de viata cumpatat si sa eviti unele alimente. Iata ce spune medicul!

- In minivacanta de 1 mai, numerosi romani aleg sa isi petreaca zilele libere, departe de casa – cele mai cautate statiuni sunt, si de aceasta data, pe litoral si pe Valea Prahovei. Nu putini sunt cei care prefera iesirile la iarba verde, insa autoritatile medicale atrag atentia ca au reaparut capusele,…

- Nelu Balașoiu, cunoscut sub numele de printul muzicii populare romanesti, se confrunta cu probleme de sanatate de mult timp si de cateva saptamani se afla internat la un azil din județul Suceava. Medicii i-au facut un set de analize, dar vestile nu sunt deloc bune.

- Atentia multor suceveni a fost retinuta de situatia unui tanar care strange gunoaiele de pe strazi si din parcuri, in municipiul Suceava, fara ca cineva sa-i ceara sau sa-l plateasca pentru asta.

- Defectiunile ar putea sa puna in pericol securitatea fanilor, daca nu in acest moment, atunci in viitor. Iar daca luam in calcul ca stadionul a fost inaugurat in toamna, lucrurile capata o alta dimensiune. Nu putem decat sa ne intrebam in ce stadiu va fi arena peste 10 sau 15 ani. IMAGINI…