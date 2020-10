Stiri pe aceeasi tema

- In a doua ediție iUmor din sezonul 9 a fost un numar de senzație, iar Delia și Mihai Bendeac au dansat pe masa, nu și Cheloo, care a parasit platoul. Aproape 400.000 de fani s-au uitat la aceasta scena. Formația Azur l-a facut pe Mihai Bendeac sa danseze pe masa Formația Azur și-a facut apariția in…

- Georgianei Lupu s-a inscris la casting in fiecare sezon, insa abia anul acesta campioana la bob și-a facut curaj sa și urce pe scena iUmor și bine a facut! Georgiana a fost votata in aplicație și trimisa in finala iUmor sezonul 9. Georgiana Lupu, o tanara din Bacau care reușește sa depașeascatoate situațiile…

- Incepand din aceasta toamna, fiecare saptamana se va incheia cu o doza generoasa de umor excentric! Sezonul 9 iUmor are premiera astazi, de la ora 20.00, la Antena 1, iar Delia, Cheloo și Mihai Bendeac vor juriza momentele pregatite de concurenți din toate colțurile lumii.

- Sezonul 9 iUmor, care va avea premiera duminica, 13 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, aduce o noutate in acest sezon pentru concurenți, dar și pentru cei de acasa. In fiecare zi, prezentatorii Șerban Copoț și Dan Badea și-au propus sa ajute concurenții sa scape de emoții cu un joc de incalzire. ”Ca…

- Mihai Bendeac nu mai are deloc liniște de cand a avut curajul sa accepte provocarea Deliei! Fanii emisiunii „iUmor” au descoperit prin ce „chinuri” trece acesta, atunci cand camerele de filmat nu sunt pornite!

- Delia l-a facut „KO” pe Mihai Bendeac, in culisele noului sezon „iUmor”, ce va avea premiera in curand, la Antena 1. „Incidentul” s-a petrecut dupa ce cei doi jurați au dansat impreuna pe melodia „Jerusalema”.

- Cheloo este unul dintre cei mai acizi oameni de televiziune din Romania, iar acest rol se pare ca ii aduce venituri considerabile. Membrul trupei Parazitii primeste mai mult decat colegul sau de platou, Mihai Bendeac.

- Cheloo, jurat al emisiunii iUmor, incaseaza o suma frumoasa de la Antena 1. Conform bilanțului anual depus la Ministerul Finanțelor, firma sa a incasat 200.000 de euro, o mare parte din bani provenind din salariul primit de la Antena 1. Astfel, Cheloo are un venit lunar de cel puțin 16.600 de euro.…