Denisa Despa a ajuns de urgența la spital astazi. Focoasa dansatoare a impartașit fanilor experiența ei mai puțin placuta. Astfel, dansatoarea preferata de unii dintre maneliști a facut publice cateva imagini in care apare cu branula de mana. (Console si accesorii gaming) Citește și: Brigada “silicoane” a facut senzație la piscina! Denisa Despa nu a […] The post Denisa Despa a avut nevoie de intervenția medicilor. Diagnosticul primit de dansatoarea maneliștilor appeared first on Cancan.ro .