Denisa Dedu, cerută în căsătorie în mijlocul mării Portarul naționalei Romaniei a spus un ”DAAA, din toata inima” cererii venita de la Ciprian Șandru, handbalistul de la Dobrogea Sud Constanța Denisa Dedu, portarul naționalei Romaniei și al Rapidului, a avut parte de o mare surpriza din partea iubitului sau, Ciprian Șandru, și el handbalist la Dobrogea Sud Constanța. Aflați in vacanța in Turcia, alaturi de mai mulți prieteni, cei doi au dat o petrecere pe un iaht. Șandru a avut un plan bine pus la punct. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

