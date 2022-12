Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara la Mireasa - Capriciile iubirii, Viorel și Denisa sunt in prinși in mijlocul discuției. Fotografiile din telefonul acestuia au facut ca și alte persoane sa fie curioase de ceea ce s-a intamplat in viața sa, iar o fosta concurenta ii atrage atenția. Totodata, cuplul și-a ales și ținutele…

- La task-ul telefoanelor de vineri, 9 decembrie 2022, Viorel a descoperit ca Deni a vorbit cu un fost concurent din sezonul 5. Hai sa vezi ce imagini indecente a gasit concurenta in mobilul partenerului sau.

- Ediția din data de 8 decembrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6. Raluca avea in fața lui Alex cateva comentarii tendențioase cu apropouri clare la Deni și Viorel. Deni este afectata de spusele Ralucai.

- Cuplul format de Denisa și Viorel pare sa scarțaie. Cei doi au planuri diferite cu privire la casatorie, iar concurentul a fot deranjat de unul dintre gesturile iubitei sale fața de un alt baiat.

- In ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile iubirii, doamna Adriana și Viorel au fost protagoniștii unui scandal. Mama lui Cosmin il acuza pe acesta ca a avut cateva comentarii ce nu-și aveau rostul și i-a cerut sa-și vada de relația lui cu Denisa.

- In emisia de pe 30 noiembrie 2022 de Mireasa: Capriciile Iubirii s-a discutat despre momentul in care Raluca nu și-a mai putut stapani lacrimile, in urma unei discuții cu Roxana și Adina. Cele 3 fete au fost invitate pentru a vorbi despre situația in care se afla.

- In ediția din data de 7 noiembrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, a ales sa Viorel dea carțile pe fața. Ușor ușor in casa baieților incep sa iasa la iveala multe lucruri care, pana acum, nu s-au spus. Viorel vrea sa dea carțile pe fața.

- Probleme cu gelozia in casa Mireasa?! Deni, una dintre concurente a marturisit ca nu ar accepta ca partenerul ei, Viorel, sa mearga singur in club atunci cand vor ieși din concurs. Ce discuții a avut tanara cu celelalte concurente.