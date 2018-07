Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celor mai noi informații, Carmen State a incetat din viața in cursul zilei de marți, 17 iulie. Ea plecase in vacanța, deși nu prea se simțea bine, susțin apropiații pe o rețea de socializare. Nimeni nu o știa ca ar fi avut probleme medicale, dar, in urma cu puțin timp a fost anunțata cauza…

- Poetul Adrian Dinis a murit la varsta de 32 de ani. Rudele, prietenii, colegii de breasla, dar și fanii sunt impietriți de durere. Pe rețelele de socializare circula mesaje sfașietoare in memoria regretatului artist. Adrian Diniș a murit la varsta de 32 de ani Viața lui Adrian Diniș s-a oprit brusc,…

- Corneliu Daniel Dan, sotul ministrului de Interne, a murit ieri, iar politistii si procurorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta. La cateva ore de la vestea care a indoliat familia lui Carmen Dan a dezvaluita o posibila cauza a morții. Citește și: Soțul lui Carmen Dan a murit. Mircea Badea…

- Actorul și modelul de finess Daniel Doyle a murit la mai bine de o saptamana dupa ce a stat in coma. Starul a fost gasit inconștient in penitenciarul in care avea de executat o pedeapsa de doi ani, potrivit Daily Mail. Va reamintim ca el a fost prins cu 446 de tablete de MDMA in […] The post Daniel…

- Este doliu in lumea muzicii populare! Natalia Gliga a murit la varsta de 77 de ani. Benone Sinulescu e unul dintre artiștii care avea o relație apropiata cu regretata cantareața și este extrem de marcat. In cadrul unui interviu, el a marturisit cu vocea gatuita de plans ca soțul artistei ar fi gasit-o…

- Familia campionului mondial si olimpic Bode Miller este in doliu! Fetița lui cea mica și a soției sale, voleibalista Morgan Beck, a murit in urma unui incident infiorator. La un an și șapte luni, Emeline a cazut in piscina unui vecin, unde avea loc o petrecere, titreaza jurnaliștii de la Daily Mail.…

- Moartea subita a suedezului care a scos hituri pe banda rulanta a șocat intreaga lume, mai ales ca avea doar 28 de ani. Problemele de sanatate ale artistului erau insa cunoscute de mult timp, dar nimeni nu-și imagina ci sunt atit de grave. In 2014, DJ-ul a suferit mai multe intervenții chirurgicale.…

- Avicii, unul dintre cei mai cunoscuti DJ de muzica electronica, a murit vineri la vârsta de 28 de ani în Oman, la doi ani dupa ce si-a anuntat în mod surprinzator retragerea de pe scena.