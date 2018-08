Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram ar trebui sa ia exemplu de la "mama soacra" pentru a-l cucerii intru totul pe Mario Fresh. Artistul a avut parte de o supriza din partea mamei, mai precis aceasta i-a gatit unul din felurile sale preferate, ciorba de pui.

- Aflat in mijlocul unor acuzații destul de grave, in care se vorbește despre traficul de stupefiante, Oreste are și motive de fericire pe care le-a ținut la secret pana acum. Fiica fostului om de televiziune, Sabina, este insarcinata in șase luni și jumatate. Fiica lui Oreste s-a maritat anul…

- Asociatia Ivan Patzaichin - Mila 23 organizeaza sambata, pe malul Dambovitei, in fata Bibliotecii Nationale, competitia de vaslit in canotca Descopera Rowmania - editia Bucuresti. Iubitori ai sporturilor pe apa se pot inscrie cu echipe de 10+1 si au sansa de a ajunge, la inceputul lunii septembrie,…

- Vremea la mare in weekendul 13-15 iulie 2018. ANM a emis, vineri, o atentionare cod galben de ploi abundente si furtuni, pentru sambata, de la ora 15:00, fiind vizate sapte judete – Constanta, Tulcea, Prahova, Dambovita, Buzau, Vrancea si Arges. De asemenea, meteorologii spun ca sambata, de la ora 12.00,…

- Alexia Eram, fiica Andreei Esca, este o domnisoara in toata firea si, dupa ce a fost admisa la o facultate cu renume din Anglia, a inceput sa se implice in diverse activitati. Weekendul trecut, a participat la un renumit festival de muzica electronica, iar recent a inceput scoala de soferi.

- Fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe face echitație de trei ani. Katarina a povestit momentele prin care a trecut și de ce s-a temut cel mai tare. Katarina a povestit intr-un interviu pentru Antena Stars despre problemele pe care le-a intampinat. “Ne stim de aproape o luna jumatate (cu calul). Am gasit-o…