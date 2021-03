Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Mihaila (21 de ani) este anunțat titular la Parma pentru meciul cu Inter. Parma - Inter se joaca joi, 4 martie, de la ora 21:45. Meciul conteaza pentru etapa 25 din Serie A. Fara victorie de 16 meciuri, Parmei ii va fi extrem de dificil sa intrerupa seria neagra la urmatorul meci. „Cruciații”…

- Denis Man este cel mai scump jucator vandut vreodata in Romania, dar este, totodata, și cel mai scump jucator pe care Parma, echipa care se afla aproape de retrogradare in Italia, l-a cumparat vreodata. Antrenorul D’Aversa spune ca e normal ca Man sa nu fie complet integrat in echipa, fiind „catapultat”…

- In primele 65 de minute disputate in tricoul Parmei, la infrangerile cu Napoli (0-2) și cu Bologna (0-3), Dennis Man (22 de ani) n-a tras niciun șut spre poarta adversa și nici n-a reușit vreun dribling, capitole la care avea cifre foarte bune la FCSB. FCSB s-a ales cu 11 milioane de euro in schimbul…

- Cearta mare la palat, dupa ce Denis Man a fost vandut catre Parma. Jucatorul este oficial cel mai scump transfer din istoria Ligii 1, fiind urmat in clasament de Nicolae Stanciu și de Vlad Chiricheș, ambii jucatori ai Stelei. Parma l-a cumparat pe roman pentru 13 milioane de euro, plus 2 milioane de…

- Internaționalul roman a ajuns in Serie A pentru 13 milioane de euro. Acesta este cel mai scump transfer din istoria Ligii 1.Antrenorul ”cruciaților” nu are de gand sa puna presiune pe noua sa ”perla”. D’Aversa este incantat de transfer, insa iși dorește ca Man sa aiba timp pentru a se adapta in campionatul…

- Bogdan Andone l-a antrenat la Astra pe Geraldo Alves, al carui frate, Bruno, joaca la Parma, și a urmarit-o pe noua echipa a lui Man in meciurile din Serie A. El a lucrat și cu Dennis la FCSB și explica ce ar trebui sa faca atacantul pentru a se adapta in Italia. Prețul de baza al transferului a fost…

- La sfarșitul lunii decembrie, presa din Italia scria ca Madalina Ghenea (32 de ani) și jucatorul de fotbal Nicolo Zaniolo (21 de ani) ar forma un cuplu. Prin intermediul avocaților ei, modelul le-a transmis jurnaliștilor italieni ca nu formeaza un cuplu cu fotbalistul de la AS Roma și a catalogat totul…

- Jucatorul echipei CS Blejoi, Antonio Ristea, internațional de juniori nascut in anul 2001, a susținut, timp de cateva zile, probe de joc la echipa de eșalon secund Turris Turnu Magurele! Formația preluata, drept conducator, de Silviu Bogdan – fostul arbitru care ”a dat lovitura” in județul nostru odata…