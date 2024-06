Denis Drăguș, impresionat după meciul cu Belgia. „Incredibil!” Denis Draguș, atacantul naționalei Romaniei, a analizat infrangerea suferita in fața Belgiei la EURO 2024, unde scorul a fost 0-2. Cu toate acestea, echipa noastra inca pastreaza șanse semnificative de calificare in optimi. Draguș a apreciat jocul Romaniei, menționand ca echipa s-a descurcat bine, avand in vedere nivelul ridicat al adversarului. El a ținut sa […] The post Denis Draguș, impresionat dupa meciul cu Belgia. „Incredibil!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

