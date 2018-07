Stiri pe aceeasi tema

- Canta, compune și este foarte pasionat de muzica. In luna martie a acestui an a lansat și primul sau album, „My Gorgeous Drama Queens”, ce conține piesele „August”, Nota de plata”, „Versus”, „Drama Queen”, „Friend Zone”, „1000RPM” sau „Weekend” - care a fost și melodia anului 2017, cu peste 23 de milioane…

- Artistul Global Records, pe care romanii l-au descoperit cu proiectul The Motans, are o tradiție de vacanța pe care o respecta cu sfințenie de cand a plecat din Chișinau: cel puțin trei zile petrecute cu...

- CHIȘINAU, 21 iun — Sputnik. Are doar 14 ani, dar a reușit sa faca câți alții artiști nu reușesc sa faca într-o viața. Vorbim despre moldoveanca Iuliana Beregoi care la o vârsta foarte frageda a devenit idolul a sute de mii de copii din Moldova, România și Rusia.…

- Youngr, Superorganism si KillASon sunt cele trei trupe de muzica noua care vor concerta in Piata Mare a Sibiului. Cu milioane de vizualizari de Youtube si show-uri multimedia de exceptie, artistii invitati la festival vor face deliciul celor care se vor afla la Sibiu in weekend-ul 15-17 iunie.

- The Motans, trupa care a cucerit intreaga Romanie, este invitata vineri, 22 iunie, la Rivo Summer Club. Porțile localului vor fi deschise incepand cu ora 22 , iar pe langa noua senzatie a muzicii romanesti, The Motans, de atmosfera serii se va ocupa și partenerul localului, Johnny DaMix. „Va…

- Artistul Kale lanseaza piesa “Suna-ma”, un indemn pentru fanii curioși sa afle cine va raspunde la numarul de telefon ce apare in videoclip. “E o situație obișnuita intre doi oameni care, deși se iubesc, s-au certat și niciunul nu face vreun pas spre impacare. Am lasat un numar de telefon prin mesajele…

- Cand Ralflo a aparut pe scena "The Four" cu piesa lui Lionel Ritchie, "Hello", toata lumea a știut ca urmeaza un moment cu emoție. Și așa a fost! A sunat excelent, inca de la primele acorduri, iar juriul i-a oferit șansa de a-și caștiga un loc intre "Cei 4".

- Probabil unul dintre cele mai frumoase videoclipuri de pe la noi a fost lansat in ultimele zile de Inna și The Motans: ”Pentru Ca”. Știm ca și ție iți place la fel de mult, tocmai de asta am transformat piesa care e no.1 in trending pe YouTube, de ceva zile, in bombonica pentru urechi, la... View Article