Stiri pe aceeasi tema

- Buzaul se poate mandri cu inca un sportiv care reprezinta Romania la cel mai inalt nivel. Denis Cucu poate fi noua senzație a boxului romanesc, dupa parcursul excelent de la Campionatul European, competiție derulata in aceste zile, la Sarajevo. In cursul dupa-amiezii, Denis va lupta pentru o medalie,…

- Atleta Madalina Florea, de la CSM Sighișoara (antrenor Gregory Vollet), a cucerit trei medalii de bronz la Campionatele Europene de alergare montana de la Annecy (Franta). Aceasta s-a clasat pe locurile III la individual, in cursele de Uphill Elite (7,6 km) și Up&Down, precum și cu echipa Romaniei,…

- Spadasina Emma Șonț (CSA Steaua, 19 ani) a cucerit ieri medalia de bronz la Campionatele Europene U23, care se desfașoara la Antalya (Turcia). Emma a ieșit din grupele competiției pe locul 36, dar a recuperat, asalt cu asalt, startul mai slab, dand dovada de o mare versatilitate și adaptandu-se cu ușurința…

- Final la turneul preolimpic pentru Ovidiu Ionescu, in proba de simplu. Astfel, tricolorul ramane cu calificarea la Jocurile Olimpice in proba de dublu mixt, alaturi de Bernadette Szocs. In faza a treia a concursului din Sarajevo, componentul lotului Romaniei l-a intalnit pe sarbul Dimitrije Levajac,…

- Ana Porgras a fost eliminata de la Survivor All Stars, in ediția difuzata pe 2 mai la PRO TV, dupa ce a suferit o accidentare. Inainte de a parasi competiția, concurenta i-a șoptit cateva cuvinte la ureche lui Zanni.Intr-o ediție tensionata a emisiunii Survivor All Stars difuzata joi, 2 mai 2024, Ana…

- Campioana mondiala in exercițiu, Naționala de Minifotbal a Romaniei traiește deja emoțiile unei competiții majore. Tricolorii și-au aflat adversarii din grupa, la Campionatul European, competiție care va fi gazduita de Sarajevo, capitala Bosniei și se va derula in perioada 1-8 iunie. Naționala noastra…

- Pugilistul Iosif Bandula scrie istorie pentru boxul din Campia Turzii, asta dupa ce tanarul sportiv care este prezent in aceste zile alaturi de lotul național de tineret al Romaniei la Campionatele Europene de Box Tineret din Croația, a reușit sa se califice in semifinalele competiției și sa caștige…

- Anuntul a fost facut la sedinta publica, organizata duminica, 31 martie 2024, la Caminul Cultural Potoceni, de managerul de proiect Bianca Costin, si a fost oficializat prin postarea pe pagina de socializare a institutiei chiar in data de 1 aprilie. Putin trecut de ora 8.00, biroul functionarei Bianca…