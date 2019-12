Stiri pe aceeasi tema

- Se numește Calin Ioan Lița. Are 18 ani și este elev la Liceul de Teologie ”Neagoe Voda Basarab” din Curtea de Argeș. Tanarul face parte din corul Seminarului Teologic Ortodox „Neagoe-Voda Basarab”. In urma cu cateva saptamani, viața acestuia a luat o intorsatura cumplita, fiind diagnosticat cu cancer…

- Acum trei saptamani, Denis Andrei Gabriel Enulescu, in varsta de noua ani, din Capitala, devenea pacientul Clinicii ”Koc Universitesi Hastanesi”, din Istanbul. In timpul scurs pana astazi, medicii turci au reușit - cu ședințe de chimio și radioterapie -, sa țina sub control tumora instalata in capul…

- De un an, Andreea Mantea prezinta emisiunea cu cea mai mare audiența de la Kanal D, show-ul matrimonial “Puterea dragostei”. Tot de un an, casa ei nu mai e... acasa, ci in Turcia, unde filmeaza pentru aceasta producție, iar drumurile dese facute intre București și Istanbul au transformat-o intr-o navetista…

- Dupa doua intervenții chirurgicale pe creier suferite in Romania in decurs de numai o saptamana, Denis Andrei Gabriel Enulescu, in varsta de noua ani, din Capitala, a fost transferat in regim de urgența la un spital din Istanbul. Oncologii turci au decis sa inceapa, in paralel, atat radioterapia, cat…

- Un sofer turc in varsta de 55 de ani este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca in Romania mai multe cutii de carton care contineau in total 50 de kilograme de tutun vrac din Istanbul pentru comercializare in Bucuresti. "La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- DOLIU…Baiețelul in varsta de 3 ani, din Ibanesti, care la sfarșitul saptamanii trecute a fost vicima unui incendiu in propria locuința, a decedat joi dimineața, la ora 1, la Spitalul “Grigore Alexandrescu” din București. Micuțul suferise arsuri pe 75% din suprafața corpului, motiv pentru care prognosticul…

- La doar noua ani, Denis Andrei Gabriel Enulescu a trecut deja prin doua operații complicate pe creier pentru a-i fi extirpata tumora care i-a fost depistata la cap. Chiar și așa, cancerul a inaintat rapid și viața baiețelului din București, elev la Școala Generala nr. 280, este in pericol. Pentru a…

- Potrivit unui comunicat MAE transmis Agerpres, forumul a inclus o dimensiune consistenta dedicata rezultatelor obtinute de Presedintia Romaniei a Consiliului Uniunii Europene in revitalizarea cooperarii regionale la Marea Neagra, cu implicarea activa a UE. "Au fost evidentiate, in acest context,…