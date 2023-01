Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Marica l-a ironizat pe Gigi Becali in direct la TV, dupa FCSB – Farul 2-3. Fostul atacant al naționalei Romaniei, in prezent acționar la Farul, a facut o gluma pe seama „strategiei” de la FCSB, in care patronul ordona, de multe ori, schimbarile din timpul meciului. Farul a pus in scena o revenire…

- Gica Popescu a oferit prima reacție dupa ce Farul a invins FCSB in prelungiri. Echipa lui Gica Hagi a intors miraculos scorul in derby-ul de pe Arena Naționala, in minutele 90+5 și 90+6. Popescu a trait la intensitate maxima duelul cu vicecampioana, iar la final a dezvaluit momentul care a schimbat…

- Laurentiu Reghecampf si-a setat obiectivele in noul an, dupa ce Neftchi Baku a pierdut primul meci din 2023. Antrenorul a dezvaluit ca echipa trebuie sa sufere pentru a obtine performante. Neftchi Baku a pierdut duelul cu Sabah, din deplasare. Trupa lui Laurentiu Reghecampf a cedat cu 2-0, si ramane…

- Razvan Lucescu are parte de un start perfect in Grecia, cu PAOK. Trupa antrenorului roman a invins categoric liderul Panathinaikos, scor 3-0, si a relansat lupta la titlu. PAOK a ajuns la 15 meciuri fara infrangere, in toate competitiile. Trupa antrenorului roman a inregistrat doar doua infrageri, in…

- Marius Sumudica este in culmea fericirii, dupa ce echipa sa a facut egal cu trupa campioana, Al-Hilal. Antrenorul roman a oferit primele declaratii, dupa punctul obtinut de Al-Raed in confruntarea cu trupa campioana. Gratie remizei cu Al-Hilal, trupa lui Marius Sumudica a urcat un loc in clasamentul…

- Marius Sumudica a rabufnit in timpul unui interviu, dupa o noua infrangere suferita de echipa sa, Al Raed. Tehnicianul roman nu s-a mai putut abtine si s-a declarat extrem de dezamagit de prestatia jucatorilor trupei saudite. Marius Sumudica o antreneaza pe Al Raed de la inceputul sezonului. Trupa tehnicianului…

- „Starea lui Pele se amelioreaza progresiv!”. Acesta este anunțul imbucurator facut de spitalul in care este internat legendarul atacant. Brazilianul se afla la spitalul Albert Einstein, din Sao Paulo, unde este tratat pentru o infecție respiratorie. In ultimele zile, lumea fotbalului a fost zguduita…

- Alexandru Cicaldau a reusit un gol de senzatie pentru Al Ittihad Kalba. Internationalul roman l-a executat pe portarul advers, cu un sut de vis, de la aproximativ 25 de metri de poarta. Alexandru Cicaldau evolueaza la Al Ittihad Kalba de la inceputul acestui sezon, de cand a fost imprumutat de echipa…