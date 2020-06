Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu, mare antrenor și una dintre cele mai bine cunoscute personalitați de la noi, are și el momentele lui de... slabiciune. Paparazzii Spynews.ro l-au suprins pe tehnician intr-o ipostaza așa cum nu l-ai mai vazut niciodata și așa cum, cu siguranța, nimeni nu ar vrea sa fie vazut!

- Cum pana acum au stat timp de doua luni in case și abia daca au putut sa iasa pentru cateva momente sa ia aer, Nicu Paleru a decis ca e momentul pentru o plimbare alaturi de familie. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe cantarețul de muzica de petrecere in parc alaturi de soție și fiica.

- Chiar daca e afacerea lui, Florin Pastrama nu face mofturi atunci cand vine vorba de a sta in restaurantul fast-food pe care il deține alaturi de Brigitte! Soțul vedetei a fost surprins de Paparazzii SpyNews.ro chiar in plina zi, lucrand cot la cot cu personalul!

- Denis Alibec este din nou aproape de despartirea de Astra, atacantul echipei din Giurgiu fiind din nou dorit de Legia Varsovia. Fotbalistul nascut in Mangalia ar urma sa devina atacantul de baza al polonezilor, dupa plecarea lui Jaroslaw Niezgoda in MLS la Portland Timbers. Legia l-a adus ca solutie…

- Cand vine vorba de omenie și acte de caritate, Gigi Becali nu mai ține cont de nimic, nici macar de regulile de cirucalație. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe latifundiarul din Pipera chiar in timp ce incalca legea in trafic.

- Ciprian Marica este in centrul atenției in timpul pandemiei de coronavirus. Fotbalistul a fost prins intr-o camera de hotel din Cluj-Napoca in compania soției unui alt barbat, mama a doi copii. Imaginile au facut, evident, senzație pe internet, iar comentariile lasate de internauți sunt...delicioase.

- Viorel Moldovan și soția, un adevarat exemplu in privința luptei impotriva Covid-19. Paparazzii Spynews.ro au pornit pe urmele celor doi, la cumparaturi, și ce au surprins... Sa vezi și sa nu crezi!

- Fotbalistul moldovean, Alexandru Gatcan, va renunta la 20 la suta din salariu sau pentru luna aprilie. Fostul international vrea sa-și ajute clubul pentru care evolueaza, Krilia Sovetov Samara, ca sa nu intre intr-un colaps financiar.