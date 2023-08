Denis Alibec, prezentat oficial la Muaither SC! Comunicatul clubului din Qatar: „A semnat contractul”

Stiri pe aceeasi tema

- Marius Sumudica a dat ultimele detalii despre transferul lui Denis Alibec in Qatar. Atacantul nationalei va semna in curand contractul, a anuntat fostul lui antrenor de la Astra. Sumudica a dezvaluit ca a vorbit cu Denis Alibec si ca acesta i-a transmis ca a facut vizita medicala la Muaither SC. Marius…

- Fostul atacant al Farului Constanta Denis Alibec a semnat contractul cu noua sa echipa, Muaither SC, din Qatar, care l a si prezentat oficial."Muaither SC a transferat un nou atacant.Muaither SC anunta ca l a transferat oficial pe internationalul roman Denis Alibec, care alatura echipei in sezonul 2023…

- Marius Șumudica (52 de ani) a oferit ultimele detalii despre transferul lui Denis Alibec in Qatar, la nou-promovata Muaither SC. Marius Șumudica și Denis Alibec au fost protagoniști in sezonul de titlu al Astrei, 2015/2016. Din acel moment, cei doi au ramas in relații excelente. Antrenorul a dezvaluit…

- Internationalul roman Vlad Chiriches, ultima oara la Cremonese, care a retrogradat in aceasta vara in a doua divizie de fotbal din Italia, a semnat, marti, un contract cu formatia FCSB.„Bine ai venit acasa, Vlad Chiriches! FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Vlad Chiriches, care va imbraca din nou…

- Jordi Alba a fost prezentat oficial de Inter Miami si a devenit din nou coleg cu Leo Messi. Echipa lui David Beckham a dat, astfel, a treia lovitura a verii pe piata transferurilor. Dupa ce i-a adus pe Lionel Messi si Sergio Busquets, Inter Miami a anuntat si transferul lui Jordi Alba. Jordi Alba s-a…

- In varsta de 24 de ani, mijlocașul ofensiv Mason Mount a semnat pe cinci sezoane cu Manchester United. Echipa de pe Old Trafford ii platește 64,2 milioane de euro lui Chelsea, iar el trece de la 5 la 18 milioane de euro salariu. Dupa 18 ani, Mason Mount i-a spus adio lui Chelsea, clubul la care a facut…

- Dan Petrescu este noul antrenor al formației Jeonbuk Motors. Vestea a fost anunțata chiar pe site-ul echipei, dupa ce tehnicianul roman a semnat contractul, in urma cu cateva ore. Dan Petrescu, anunțat oficial la formația Jeonbuk Motors Dan Petrescu a semnat un contract la doar cateva ore dupa ce a…

- Clubul german Borussia Dortmund a anuntat miercuri, intr-un comunicat publicat pe site-ul oficial, ca s-a ajuns la un acord cu gruparea spaniola Real Madrid, pentru transferul jucatorului englez Jude Bellingham. Contractul dintre cele doua cluburi nu a fost inca incheiat, dar Real Madrid este foarte…