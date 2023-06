Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a avut prima reactie dupa meciul Kosovo – Romania, scor 0-0, din Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Partida a putut fi urmarita LIVE pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Confruntarea a avut loc chiar in ziua in care selectionerul Edward Iordanescu implinit 45 de ani. In minutul 69, Zhegrova a…

- Kosovo – Romania LIVE VIDEO | Mihai Stoichita a transmis un mesaj clar despre Ianis Hagi. Directorul tehnic de la FRF sustine ca mijlocasul lui Rangers se afla intr-o conditie fizica excelenta, inaintea „dublei” din preliminarii cu Kosovo si Elvetia. Kosovo – Romania, duelul din preliminariile EURO…

- Mihai Stoichița, directorul Comisiei Tehnice a FRF, dezvaluie ca reintegrarea lui Ianis Hagi in echipa naționala decurge conform așteptarilor. Fotbalistul lui Rangers a evoluat in amicalul „tricolorilor” cu CS Tunari (4-1), iar primele impresii sunt pozitive. Kosovo - Romania e programat vineri, 16…

- Edi Iordanescu, selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, s a decis asupra lotului de jucatori cu care va aborda partidele din luna iunie, impotriva Elvetiei si al lui Kosova. Aceste meciuri conteaza pentru preliminariile lui EURO 2024, ce va avea loc vara viitoare in Germania. Din lotul de 26…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a trimis 17 convocari preliminare pentru fotbalisti de la cluburi din afara Romaniei, pentru meciurile cu Kosovo si Elvetia, din grupa de calificare la Campionatul European 2024 gazduit de Germania.Intre cei 17 se afla si Ianis…

- Real Madrid – Manchester City, duelul din semifinalele UEFA Champions League, a fost transmis in format live text, pe AS.ro. „Dubla” este reeditarea penultimului act din sezonul trecut, atunci cand „galacticii” obtineau calificarea dramatic. Real Madrid este detinatoarea trofeului si vrea sa obtina…

- Carlo Ancelotti a luat foc dupa golul marcat de Kevin De Bruyne in Real Madrid – Manchester City 1-1! Antrenorul italian a contestat vehement golul marcat de englezi, dar s-a ales cu un cartonas galben. Carlo Ancelotti a cerut ca golul sa fie anulat si a invocat doua faze care au avut loc inaintea reusitei…

- Cristi Sapunaru si Dragos Grigore s-au prabusit emotional dupa meciul Farul – Rapid, scor 7-2, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Chiar daca venea dupa doua victorii, echipa din Giulesti a suferit o adevarata umilinta. A primit goluri pe banda rulanta de la Denis Alibec, Tudor Baluta si Louis…