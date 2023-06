Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 a fost invinsa de Spania U21, scor 0-2, la debutul in grupa B a Campionatului European de tineret. Cristiano Bergodi a fost prezent in tribunele arenei din Ghencea, la fel ca mulți impresari italieni. Cristiano Bergodi, liber de contract dupa desparțirea de Sepsi, a intalnit mulți impresari…

- Romania U21 a fost invinsa de Spania U21, scor 0-2, la debutul in grupa B a Campionatului European de tineret. Mihai Stoica și Basarab Panduru considera ca rezultatul este unul corect. Mihai Stoica, dupa debutul Romaniei la EURO 2023 „N-ai pus niciodata in pericol poarta adversa. A fost un fel de Elveția…

- Mihai Popa (22 de ani), portarul Romaniei U21 in disputa cu Spania U21, și-a schimbat manușile in minutul 4 al disputei din Ghencea. „Tricolorii” pregatiți de Emil Sandoi au un debut cum nu se poate mai greu in grupa B a Campionatului European de tineret, in Ghencea, impotriva Spaniei U21, campioana…

- Romania U21 - Spania U21, in grupele EURO 2023, se joaca pe stadionul „Ghencea”, iar fanii CSA Steaua au profitat de ocazie pentru a venit la meci. Aproximativ 100 de suporteri ai CSA Steaua și-au facut apariția in tribunele stadionului Steaua. „Vrem Steaua in A!” a fost bannerul afișat de aceștia la…

- In data de 21 iunie a.c., incepand cu ora 21.45, pe Stadionul „Steaua-Ghencea”, se va desfasura un meci de fotbal dintre selecționatele U-21 ale Romaniei și Spaniei, in cadrul Grupei B a Campionatului European de Fotbal Under 21 (EURO 2023 – U21).

- Romania U21 va debuta azi la EURO 2023, cu Spania U21. Primaria București a decis sa vina in ajutorul fanilor care vor prezenți pe stadionul Ghencea. Romania U21 și Spania U21 se intalnesc in prima etapa din grupa B la Campionatul European de tineret. Meciul are loc azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei sub 21 de ani va juca miercuri in compania Spaniei in primul meci din cadrul Campionatului European U21, care se va disputa in Romania și Georgia. Seleetionerul Emil Sandoi a vorbit despre meciul cu ibericii, dar și despre absențele importante din lotul tricolorilor.

- Echipa de handbal a Romaniei se pregatește de la inceputul saptamanii la Pitești, pentru un meciul de calificare la Campionatul Mondial pe care il va susține cu Portugalia. Acesta se va disputa vineri, 7 aprilie, pe Pitești Arena. Azi, intreaga echipa, in frunte cu antrenorul Florin Pera și reprezentanții…