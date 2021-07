Stiri pe aceeasi tema

- Denis Ciobotariu (23 de ani), integralist in CFR Cluj - Chindia 1-0, și-a „ințepat” rivalele din Liga 1 la finalul meciului. Totul despre CFR Cluj - Chindia, AICI Imediat dupa duelul cu dambovițenii, fundașul central al campioanei și-a indreptat atenția catre meciul tur din runda 3 preliminara a Ligii…

- CFR Cluj va intalni, marti, de la ora 21.00, pe teren propriu, campioana Elvetiei, Young Boys Berna, in mansa I a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor, potrivit programarii stabilite de UEFA. Returul va avea loc la 10 august, de la 21.30, la Berna. Pana la primul meci, echipa…

- Marius Șumudica (56 de ani) a susținut o conferința de presa inaintea meciului decisiv cu Lincoln Red Imps, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. CFR Cluj - Lincoln Red Imps este joi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.roIn turul din Gibraltar, CFR Cluj s-a impus cu 2-1Daca trece de Lincoln, CFR…

- La sediul UEFA a avut loc tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Singura formatie romaneasca prezenta in urne este campioana CFR Cluj, care nu va avea o misiune deloc usoara in faza a treia a preliminariilor. Astfel, daca trec de Lincoln Red Imps in turul 2, pe ardeleni…

- CFR Cluj a avut mari probleme, marți seara, in returul dublei din turul I preliminar al Champions League, in compania celor de la Borac Banja Luka. Ardelenii au s-au calificat cu mari emoții, dupa prelungiri, cu un...

- CFR iși asigura calificarea in grupe europene daca trece de Banja Luka și de adversarul din faza urmatoare, teoretic mai slab. Campioana ar fi sigura de prezența in Conference League, o competiție pe care conducerea n-o considera suficienta, ținta e macar accesul in Europa League. Borac Banja Luka -…

- CFR Cluj debuteaza in preliminariile Ligii Campionilor impotriva lui Borac Banja, campioana Bosniei. Manșa tur este programata marți, 6 iulie, de la ora 20:00, și va fi transmisa de Look Plus și Digi Sport. Campioana CFR Cluj se pregatește pentru turul I preliminar al Champions League. „Feroviarii”…

- CFR Cluj vrea sa il transfere pe Daniel Graovac (27 de ani), fundaș central aflat sub contract cu Astra. CFR Cluj vrea sa profite de retrogradarea celor de la Astra. Giurgiuvenii, aflați intr-o situație incerta, nu iși permit sa plateasca salariile fotbaliștilor importanți, așa ca sunt dispuși sa ii…