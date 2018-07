FCSB continua sa se desparta de jucatorii aduși de la Astra. Dupa Constantin Budescu, Gigi Becali a decis sa-l vanda și pe ”bad-boy-ul” Denis Alibec. Jucatorul-problema din lotul lui Dica a fost vandut pentru 1,7 milioane de Euro la aceeași echipa saudita Al Shabab, antrenata de Marius Șumudica.(CITEȘTE ȘI: PRIMELE IMAGINI DE LA PETRECEREA DATA IN ZIUA ELIBERARII […] The post Denis Alibec a fost vandut de FCSB! Gigi Becali: „Am luat 1,7 milioane de euro” appeared first on Cancan.ro .