Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment de zile mari pentru actorul Ion Jitari, alias Vania Baț și iubita sa, care și-au unit destinele ieri. Cuplul a jucat o nunta pe cinste, iar printre invitați s-a aflat și Emilian Crețu, care a facut veselie la petrecere, dar și Tania Turtureanu, care i-a incantat pe toți cu vocea sa.

- Melisa Orazacai are microbul sportului in sange, ducand mai departe stafeta in familie. Multipla campioana nationala la nivel juvenil si componenta a lotului national, la gimnastica, Melisa Orazacai, din Constanta, a incheiat practicarea acestui sport, din motive personale, dar nu a putut sta departe…

- Intrecerile Cupei Romaniei Under 17 la lupte s au desfasurat la Calarasi, iar sportivii de la CSM Constanta au avut evolutii foarte bune, urcand pe podium. Cea mai in forma luptatoare de la clubul de pe litoral a fost Diana Voiculescu, la categoria 46 kg, care si a demonstrat superioritatea, clasandu…

- Mihaela Borcea, femeia de afaceri care a fost casatorita cu Cristi Borcea timp de 23 de ani, a dezvaluit ca ajunge din nou in fața altarului. Cel care i-a cucerit inima ii este alaturi de noua ani și o perioada chiar a lucrat pentru ea. Cine este viitorul soț al acesteia. Cu cine se casatorește […]…

- Echipa de volei feminin a Universitatii Ovidius din Constanta UOC , coordonata de lect. univ. dr. Florin Voinea, a obtinut locul I la Campionatul National Universitar, dupa ce a castigat finala jucata cu adversarele de la Universitatea "Vasile Alecsandri".Echipa de volei feminin a Universitatii Ovidius…

- Proaspat investit in funcție pentru cel de-al cincilea mandat, Vladimir Putin traiește și o noua poveste de dragoste. Liderul de la Kremlin s-ar fi desparțit de iubita gimnasta și ar trai o noua poveste de iubire cu fiica unui senator, cu 32 de ani mai tanara. Deși s-ar fi desparțit inca de la inceputul…

- Scorul in disputa dintre echipele masculine de volei CSM Constata si SCM U Craiova, contand pentru locurile 7 8 din Divizia A1, este 1 1 dupa primele doua meciuri.CSM Constanta antrenori, Cristina Imhoff si Razvan Parpala a castigat cu 3 2 pe teren propriu, iar formatia din Banie a egalat situatia la…

- Candidatii PSD la Primaria Municipiului Constanta si Consiliul Local Municipal Constanta depun astazi de la ora 10:00 la Biroul Electoral Municipal candidaturile pentru alegerile locale din 9 iunie 2024.Ulterior vor fi sustinute declaratii de presa.Vor participa, Horia Constantinescu, candidatul PSD…